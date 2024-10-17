«Уже подписал новый контракт»: вагнеровец, подозреваемый в избиении сибирячки, может избежать наказания

По данным следствия, вагнеровец избил женщину в начале октября, а спустя неделю она скончалась Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Боец ЧВК «Вагнер» Михаил Т., которого подозревают в избиении 45-летней жительницы Новосибирска, подписал новый контракт и может выйти из СИЗО, сообщил НГС в среду сын погибшей.

— Как мне рассказал следователь, он уже подписал новый контракт и скоро пойдёт проходить медкомиссию, — сообщил он.

НГС обратился за комментарием в СУ СКР по Новосибирской области, в ведомстве не ответили на запрос.

Ранее НГС писал, что конфликт между 45-летней сибирячкой и 41-летним Михаилом Т. произошёл в квартире мужчины 1 октября. Военный снял на видео процесс избиения женщины, а затем вынес её на улицу без сознания. Что стало причиной ссоры — неизвестно. Женщина попала в больницу в крайне тяжёлом состоянии и находилась в коме. Спустя неделю она скончалась.

В СУ СКР по Новосибирской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Подозреваемого задержали и поместили в СИЗО. Дело находилось на контроле Центрального аппарата СКР. НГС обращался за комментарием в ведомство, чтобы узнать, переквалифицировано ли уголовное дело после смерти потерпевшей, но ответа не поступило.

По данным НГС, Михаил Т. — уроженец Иркутской области. Сын потерпевшей рассказал, что они были знакомы давно, а подозреваемый отбывал срок за убийство. После подписания контракта с ЧВК мужчина получил помилование, уточнил сын женщины.

23 марта президент России Владимир Путин утвердил Закон № 64-ФЗ, который вносит изменения в УПК. Законопроект предусматривает дополнительные основания для приостановки уголовных дел, отмены мер пресечения, освобождения от уголовной ответственности и наказания, а также погашения судимости. Эти изменения касаются подозреваемых и обвиняемых, находящихся под предварительным следствием, а также осужденных, отбывающих наказание.

Поправки добавляют новую статью 78.1 в УК. Согласно ей, освобождение от уголовной ответственности и наказания, а также погашение судимости может быть обусловлено получением государственной награды во время службы или увольнением с военной службы на основаниях, предусмотренных подпунктами «а», «в» или «о» пункта 1 статьи 51 Закона о воинской обязанности и военной службе. Эти нормы могут применяться как на стадии досудебного производства по уголовным делам, так и в отношении осужденных в процессе исполнения приговора и последующего периода непогашенной судимости. Возмещение вреда, причинённого преступлением, происходит в гражданском суде.