Не приходя в сознание: умерла жительница Новосибирска, которую избил боец ЧВК «Вагнер»

По словам сына потерпевшей, подозреваемый — боец ЧВК «Вагнер» Источник: Читатель НГС











Жительница Новосибирска, которую 1 октября избил боец ЧВК «Вагнер», скончалась, не приходя в сознание. Смерть наступила в ночь на 7 октября, сообщил НГС сын потерпевшей.

Конфликт между 45-летней сибирячкой и 41-летним Михаилом Т. произошёл в квартире мужчины 1 октября. Военный снял на видео процесс избиения женщины, а затем вынес её на улицу без сознания. Что стало причиной ссоры — неизвестно.

Женщина попала в больницу в крайне тяжёлом состоянии и находилась в коме. В СУ СКР по Новосибирской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Подозреваемого задержали, он в СИЗО. Дело находится на контроле Центрального аппарата СКР. НГС обратился за комментарием в ведомство, чтобы узнать, переквалифицировано ли уголовное дело после смерти потерпевшей.

По данным НГС, Михаил Т. — уроженец Иркутской области. Сын потерпевшей рассказал, что они были знакомы давно, а подозреваемый отбывал срок за убийство. После подписания контракта с ЧВК мужчина получил помилование, уточнил сын женщины.