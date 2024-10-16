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Криминал Гибель туристки под камнепадом Появились фото с горы, где под камнепадом погибла 18-летняя студентка НГУ

Появились фото с горы, где под камнепадом погибла 18-летняя студентка НГУ

Следователи уже возбудили уголовное дело из-за происшествия

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В тургруппе студентов из Новосибирска было 12 человек

Следователи опубликовали фото с горы, где под камнепад попала группа новосибирских студентов. Трагедия произошла 14 октября в Республике Алтай на горе Беленькая. На месте погибла 18-летняя студентка НГУ, еще двое людей получили травмы.

Вчера спасатели эвакуировали оставшихся на горе туристов, а также тело погибшей.

На горе есть снег

Известно, что после происшествия следователи возбудили уголовное дело. По данным СК, организованная группа туристов из числа студентов НГУ попала под камнепад.

Все, что известно о трагедии, мы собрали в отдельном сюжете. НГС также опубликовал рассказы родных и знакомых о пострадавших, а также свидетельства тех, кто их спасал.

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Комментарии
2
Гость
3 минуты
Каждые 25мин.47сек. новая статья про камнепад.
Гость
2 минуты
💥 OсHовное с СВ0 за 15 октября 💥 от чего трясет ЩKyлъ-аrентов и другую либ. cраNЪ - ВКС эффективно доставляли "подарки" по всей т.н. "Украине", а ВС России продолжали наступление на всех боевых направлениях и конечно замачивание остатков бандитов в Курской обл. - - отбиты 17 🥩-атак каkл0-жыв0тныxx (8 под Курском), - в минусе - более 1775* украинских 🐷🐷 (>200 под Курском). Всего >583,8* тыс. с 04.06.23, из них >23150 под Курском, - разбито >36* ед. боевой и авто техники (10 под Курском). Всего >29,0 тыс. ед. с 04/06/23, в т.ч. 2 танка, 6 боевых бронемашин и 12 ракетно-арт. систем, - поражены 129 объектов и скоплений сил врага, включая 1+2+1+ полевых складов БК, - ПВО сбиты - 43 БПЛА и 1 авиабомба, *, без учёта огромных санпотерь и работы ВКС по тылам противника - 💥 Слава 3ащитникам нашей Родины! Победы у России каждый день, а главная всё ближе! 👍 - А вот судьба ЩKyлъ-прOБлyaDeй всё печальней, БEЖАTЬ из страны или продолжать изворачиваться, стараясь как-то BЫЖИТЬ после содеянного. Однако, не стоит давать им такой надежды. 🔸 Встретил где Гор-Портного Чужого, 0TРi3Dи либераzта от души! 👊🤪💀 А новосибирским оборотням в погонах по душе работа здешнего киевского офиса! -
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