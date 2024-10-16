Появились фото с горы, где под камнепадом погибла 18-летняя студентка НГУ

Следователи опубликовали фото с горы, где под камнепад попала группа новосибирских студентов. Трагедия произошла 14 октября в Республике Алтай на горе Беленькая. На месте погибла 18-летняя студентка НГУ, еще двое людей получили травмы.
Вчера спасатели эвакуировали оставшихся на горе туристов, а также тело погибшей.
Известно, что после происшествия следователи возбудили уголовное дело. По данным СК, организованная группа туристов из числа студентов НГУ попала под камнепад.
Все, что известно о трагедии, мы собрали в отдельном сюжете. НГС также опубликовал рассказы родных и знакомых о пострадавших, а также свидетельства тех, кто их спасал.