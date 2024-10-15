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Криминал Гибель туристки под камнепадом «Скончалась на месте»: после гибели туристки на Алтае возбуждено уголовное дело — сибирячка попала под камнепад

«Скончалась на месте»: после гибели туристки на Алтае возбуждено уголовное дело — сибирячка попала под камнепад

В результате трагедии еще двое пострадали

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9 комментариев

Трагедия произошла 14 октября

В Республике Алтай следователи возбудили дело после того, как группа туристов попала под камнепад. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

— Улаганским МСО следственного управления СК России по Республике Алтай по результатам проведенной проверки по сообщению о травмировании организованной группы туристов в результате камнепада на туристическом маршруте возбуждено уголовное дело, — сказано в сообщении.

Трагедия произошла 14 октября на участке местности, расположенном на расстоянии около 10 километров от села Акташ. По версии следствия, организованная группа туристов из числа студентов НГУ попала под камнепад на горном хребте «Курайский» около 13:00 часов.

В результате на месте от полученных повреждений погибла 18-летняя девушка из Бердска, еще двое получили травмы. По информации СК, пострадавшие в больнице и им оказывается медпомощь, угрозы жизни нет.

Уголовное дело возбудили по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших смерть человека). Указано, что ход и расследование находятся на контроле в управлении.

— В настоящее время по уголовному делу осуществляется комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и фиксацию доказательственной базы, — объяснили в ведомстве.

Как сообщал ранее НГС, двое новосибирских студентов получили травмы — они родом из Перми и Иркутской области. Группа из 12 парней и девушек вышла на маршрут 13 октября.

Все, что известно о ЧП в горах Алтая, редакция собрала в отдельном сюжете. НГС также опубликовал рассказы родных и знакомых о пострадавших ребятах, а также свидетельства тех, кто их спасал.

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Бердск Республика Алтай Уголовное дело Туристы
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Комментарии
9
Grape Reflection 🍇
34 минуты
Почему скончалась? Её камнем придавило? Пишите понятнее
Гость
35 минут
нефиг ходить,куда не следует,,,
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