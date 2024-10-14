Game over: сибирячка познакомилась с парнем в компьютерной игре, переехала к нему в Улан-Удэ и сожгла дом

Девушка приехала к парню из Улан-Удэ Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Силовики взяли под стражу 19-летнюю жительницу Новосибирска. По данным полицейских, ее заподозрили в краже техники у парня и пожаре в его квартире.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Бурятия. В ведомстве установили, что в июне девушка познакомилась в компьютерной игре с 22-летним геймером из Улан-Удэ. Спустя несколько дней парень пригласил сибирячку в гости на съемную квартиру — он жил вместе с приятелями.

Девушка приехала на пять дней, а в августе вернулась насовсем. Со временем, как считают полицейские, романтические отношения пары пошли на спад, и после ссоры девушка решила похитить у парня процессор.

— Пока остальные квартиранты находились на работе, она отвезла технику в транспортную компанию, где оформила её доставку до Новосибирска. А затем, собрав вещи и купив билет домой, решила насолить сожителям, устроив пожар: подожгла шторы в комнатах, — сообщили в полиции.

Девушка вышла на улицу и вызвала пожарных, а затем отправилась в хостел — в нем она хотела пожить до отъезда. В органы она явилась сама, после того, как к делу подключились полицейские, и на связь с ней вышел молодой человек.

По информации полицейских, в результате возгорания ущерб составил 450 тысяч рублей. Силовики расследуют уголовные дела по ч. 2 ст. 158 (кража) и ч. 2 ст. 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога) УК РФ.

— В настоящее время она заключена под стражу, — сказано в сообщении. — Отметим, ранее девушка не судима, нигде не работает и имеет 9 классов основного общего образования.