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Новосибирец поджег парикмахерскую, в которой работала жена

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Происшествия «С целью мести»: новосибирец поджег парикмахерскую на Курчатова — там работала его жена

«С целью мести»: новосибирец поджег парикмахерскую на Курчатова — там работала его жена

Уголовное дело сибиряка поступило в суд

1 288
28 комментариев

Инцидент случился 18 мая

В Новосибирске в суд поступило уголовное дело мужчины, которого обвинили в поджоге парикмахерской. По версии следствия, возгорание случилось из-за мести супруге, которая работала в заведении.

Об этом сообщили в пресс-службе Калининского районного суда. Органы предварительного расследования установили, что инцидент случился днем 18 мая. Сибиряк с целью мести супруге подошел к окну заведения, которое находится в жилом доме на улице Курчатова. Уточняется, что у мужчины сложились неприязненные отношения с женой в результате конфликта.

— После чего разбил окно, залез в помещение парикмахерской, где разлил горючую жидкость и поджег её. В результате поджога произошло возгорание, — объяснили в суде.

В результате собственникам нежилых помещений и ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива» был причинен ущерб на общую сумму более 1,2 миллиона рублей.

Новосибирца обвинили по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога). 24 мая ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщалось раннее, пожар произошел в девятиэтажном доме. Из-за возгорания сотрудники МЧС эвакуировали 31 человека, из них 12 детей.

На минувших выходных в Новосибирске неизвестный поджег машину в Ленинском районе. Момент происшествия попал на видео.

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Поджег Суд Уголовное дело Новосибирск
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Комментарии
31
267039456
19 августа 2024, 20:34
"В результате поджога произошло возгорание," — неожиданно!
Татьяна 53
19 августа 2024, 20:34
А жильцам проблема от их страстной любви
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