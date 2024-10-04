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Криминал Бизнесмена-строителя отправили в СИЗО — его связывают с кладбищенской мафией

Бизнесмена-строителя отправили в СИЗО — его связывают с кладбищенской мафией

Суд арестовал фигуранта до ноября

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3 комментария

Сергея Примоченко обвиняют в участии в преступном сообществе и взятках

В Новосибирске до 2 ноября отправили в СИЗО бизнесмена Сергея Примоченко. Он считается фигурантом уголовного дела экс-начальника департамента инвестиций мэрии Новосибирска Виталия Витухина. Последнего, среди прочего, обвиняют в организации преступного сообщества.

Заседание прошло в пятницу, 4 октября, в Центральном районном суде. Также суд арестовал ещё троих фигурантов дела.

По данным источника НГС, Примоченко вменяют участие в преступном сообществе (часть 2 статьи 210 УК), а также получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК). Обвнияемый занимал должность заместителя директора новосибирской строительной компании ООО «Новопромстрой», уточнил источник. Какую именно роль Сергей Примоченко мог исполнять в ОПС, собеседник не уточнил.

ООО «Новопромстрой» существует с 2018 года. По данным Rusprofile, компанией руководит бизнесмен Кирилл Кириллов. Выручка организации за прошлый год составила 34 миллиона, чистая прибыль — 568 тысяч рублей.

О новом уголовном деле, связанном с организацией преступного сообщества, в отношении Виталия Витухина стало известно накануне. Как сообщили в прокуратуре, чиновник имел сведения о работе семи кладбищ, в том числе в части среднего ежемесячного количества захоронений. В период с декабря 2016 года по ноябрь 2019 года он создал преступное сообщество и привлек к его участию знакомого, считает следствие.

— После чего, они достигли совместного соглашения о привлечении к участию в преступном сообществе иных лиц из числа своих знакомых и сотрудников кладбищ, — сказано в сообщении.

Силовики считают, что члены сообщества побывали на кладбищах и высказали сотрудникам требование о сборе и передаче денег в качестве взятки. Средства планировалось передать начальнику департамента. По данным прокуратуры, в период с декабря 2019 года по май текущего начальник департамента получил через посредника взятку в общей сумме не менее 15,9 миллиона рублей.

О задержании экс-главы департамента мэрии стало известно в начале июня. Виталия Витухина обвинили в злоупотреблении полномочиями и препятствовании предпринимательской деятельности.

Известно, что первое уголовное дело связано с частью Заельцовского кладбища, незаконную продажу которого вменяют экс-чиновнику, второе — с ларьками в микрорайоне МЖК: фигурант якобы мешал их строительству.

Осенью в отношении Виталия Витухина возбудили третье уголовное дело — оно связано с ремонтом муниципальных бань. Ему вменяют причинение ущерба городскому бюджету в размере 28 миллионов рублей.

Все, что известно о деле Виталия Витухина, мы собрали в одном сюжете.

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Комментарии
3
Гость
14 минут
Эта новость тоже висит только на главной странице. Но её нет в "Все новости" . Ошибочку исправить бы.
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