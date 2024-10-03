Силовики завели новое дело на экс-начальника департамента мэрии Новосибирска — в чем его подозревают

Бывшего чиновника заподозрили в организации преступного сообщества Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске в отношении бывшего начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Виталия Витухина возбуждено новое уголовное дело. Об этом НГС сообщил источник, близкий к ситуации.

По его данным, бывшего чиновника заподозрили в совершении преступления по 210 УК РФ. Речь идет об организации преступного сообщества или участии в нем — подробности уголовного дела пока не раскрываются.

НГС обратился в пресс-службу СУ СК РФ по Новосибирской области с просьбой прокомментировать данные.

Издание «Прецедент» заявляет, что уголовное дело связано с незаконными доходами от деятельности кладбищ. Виталий Витухин якобы контролировал их поступление и распределение через доверенных людей.

О задержании экс-главы департамента мэрии стало известно в начале июня. Виталия Витухина обвинили в злоупотреблении полномочиями и препятствовании предпринимательской деятельности.

Известно, что первое уголовное дело связано с частью Заельцовского кладбища, незаконную продажу которого вменяют экс-чиновнику, второе — с ларьками в микрорайоне МЖК: фигурант якобы мешал их строительству.

Осенью в отношении Виталия Витухина возбудили третье уголовное дело — оно связано с ремонтом муниципальных бань. Ему вменяют причинение ущерба городскому бюджету в размере 28 миллионов рублей.