Силовики завели новое дело на экс-начальника департамента мэрии Новосибирска — в чем его подозревают

В Новосибирске в отношении бывшего начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Виталия Витухина возбуждено новое уголовное дело. Об этом НГС сообщил источник, близкий к ситуации.
По его данным, бывшего чиновника заподозрили в совершении преступления по 210 УК РФ. Речь идет об организации преступного сообщества или участии в нем — подробности уголовного дела пока не раскрываются.
НГС обратился в пресс-службу СУ СК РФ по Новосибирской области с просьбой прокомментировать данные.
Издание «Прецедент» заявляет, что уголовное дело связано с незаконными доходами от деятельности кладбищ. Виталий Витухин якобы контролировал их поступление и распределение через доверенных людей.
О задержании экс-главы департамента мэрии стало известно в начале июня. Виталия Витухина обвинили в злоупотреблении полномочиями и препятствовании предпринимательской деятельности.
Известно, что первое уголовное дело связано с частью Заельцовского кладбища, незаконную продажу которого вменяют экс-чиновнику, второе — с ларьками в микрорайоне МЖК: фигурант якобы мешал их строительству.
Осенью в отношении Виталия Витухина возбудили третье уголовное дело — оно связано с ремонтом муниципальных бань. Ему вменяют причинение ущерба городскому бюджету в размере 28 миллионов рублей.
Все, что известно о деле Виталия Витухина, мы собрали в одном сюжете.