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Силовики завели новое дело на экс-начальника департамента мэрии

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Криминал Дело Витухина Силовики завели новое дело на экс-начальника департамента мэрии Новосибирска — в чем его подозревают

Силовики завели новое дело на экс-начальника департамента мэрии Новосибирска — в чем его подозревают

Ранее его обвинили в злоупотреблении полномочиями и препятствовании предпринимательской деятельности

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12 комментариев

Бывшего чиновника заподозрили в организации преступного сообщества

В Новосибирске в отношении бывшего начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Виталия Витухина возбуждено новое уголовное дело. Об этом НГС сообщил источник, близкий к ситуации.

По его данным, бывшего чиновника заподозрили в совершении преступления по 210 УК РФ. Речь идет об организации преступного сообщества  или участии в нем — подробности уголовного дела пока не раскрываются.

НГС обратился в пресс-службу СУ СК РФ по Новосибирской области с просьбой прокомментировать данные.

Издание «Прецедент» заявляет, что уголовное дело связано с незаконными доходами от деятельности кладбищ. Виталий Витухин якобы контролировал их поступление и распределение через доверенных людей.

О задержании экс-главы департамента мэрии стало известно в начале июня. Виталия Витухина обвинили в злоупотреблении полномочиями и препятствовании предпринимательской деятельности.

Известно, что первое уголовное дело связано с частью Заельцовского кладбища, незаконную продажу которого вменяют экс-чиновнику, второе — с ларьками в микрорайоне МЖК: фигурант якобы мешал их строительству.

Осенью в отношении Виталия Витухина возбудили третье уголовное дело — оно связано с ремонтом муниципальных бань. Ему вменяют причинение ущерба городскому бюджету в размере 28 миллионов рублей.

Все, что известно о деле Виталия Витухина, мы собрали в одном сюжете.

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Комментарии
17
Почётный гражданин Левосибирска
39 минут
Твердый взгляд, честные глаза - портрет настоящего единоросса.
жму 200
27 минут
а не бывшие типа белые и пушистые 😉🤣🤣
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