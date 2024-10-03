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Криминал Полицейский застрелил 19-летнего парня Глава СКР Бастрыкин заинтересовался историей гаишника Гусева, оправданного за смерть Векила

Глава СКР Бастрыкин заинтересовался историей гаишника Гусева, оправданного за смерть Векила

Ранее инспектор сам записал видеообращение главному следователю страны

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3 комментария

Инспектора обвиняли в убийстве 19-летнего парня во время задержания

Председатель СК России заинтересовался историей бывшего гаишника из Новосибирской области Александра Гусева, оправданного за смерть 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева в Мошково. Глава ведомства потребовал доклад о расследовании дела по факту противоправных действий полицейских — среди них оказался экс-инспектор.

Об этом сообщили в пресс-службе СК России. Уточняется, что в сети появилось видеообращение бывшего сотрудника ДПС к главе ведомства. Сибиряк не согласился с увольнением из органов внутренних дел и попросил содействия в восстановлении его прав.

— Кроме того, указывается, что в отношении него необоснованно возбуждено уголовное дело, — сообщили в ведомстве.

Выяснилось, что сейчас новосибирские следователи расследуют уголовное дело по пп. «а», «д» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По данным СК, его завели по факту противоправных действий в отношении подростков сотрудниками отряда ДПС — среди них оказался полицейский, записавший обращение.

— Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. доложить о ходе расследования уголовного дела, — сказано в сообщении.

Александр Гусев стал одним из участников смертельного происшествия с 19-летним азербайджанцем Векилом Абдуллаевым. Его обвиняли в убийстве парня во время задержания, но в 2022 году дело автоинспектора прекратили в связи с отсутствием состава преступления.

В начале сентября стало известно, что Гусев стал жертвой нападения на трассе — из-за происшествия полиция начала проверку. Позже выяснилось, что инспектора и еще двух сотрудников уволили из Госавтоинспекции — по данным МВД, они скрылись с места аварии после погони за подростками на питбайке.

По данным полиции, инцидент произошел 3 июля. Двое подростков ехали на питбайке, когда водитель врезался во вкопанное в землю колесо от грузовика. В результате техника перевернулась и отлетела в электрическую опору столба, а сотрудники ГИБДД скрылись с места ДТП.

— Экипаж дорожно-патрульной службы не сообщил о ДТП в дежурную часть и медицинское учреждение, скрылся с места происшествия и продолжил несение службы, — объясняли в МВД.

Недавно силовики пришли с обысками к двум бывшим автоинспекторам Мошковского района — экипажу Гусева. Сам гаишник предположил, что причиной оперативных мероприятий стало происшествие с питбайком.

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Комментарии
3
Стрела_правосудия
4 минуты
Он должен сидеть.
Гость
1 минута
"Глава СКР Бастрыкин заинтересовался историей гаишника Гусева, оправданного за смерть Векила" Он всё это прямо как комиксы читает.
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