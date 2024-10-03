Глава СКР Бастрыкин заинтересовался историей гаишника Гусева, оправданного за смерть Векила

Инспектора обвиняли в убийстве 19-летнего парня во время задержания Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Председатель СК России заинтересовался историей бывшего гаишника из Новосибирской области Александра Гусева, оправданного за смерть 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева в Мошково. Глава ведомства потребовал доклад о расследовании дела по факту противоправных действий полицейских — среди них оказался экс-инспектор.

Об этом сообщили в пресс-службе СК России. Уточняется, что в сети появилось видеообращение бывшего сотрудника ДПС к главе ведомства. Сибиряк не согласился с увольнением из органов внутренних дел и попросил содействия в восстановлении его прав.

— Кроме того, указывается, что в отношении него необоснованно возбуждено уголовное дело, — сообщили в ведомстве.

Выяснилось, что сейчас новосибирские следователи расследуют уголовное дело по пп. «а», «д» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По данным СК, его завели по факту противоправных действий в отношении подростков сотрудниками отряда ДПС — среди них оказался полицейский, записавший обращение.

— Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. доложить о ходе расследования уголовного дела, — сказано в сообщении.

Александр Гусев стал одним из участников смертельного происшествия с 19-летним азербайджанцем Векилом Абдуллаевым. Его обвиняли в убийстве парня во время задержания, но в 2022 году дело автоинспектора прекратили в связи с отсутствием состава преступления.

В начале сентября стало известно, что Гусев стал жертвой нападения на трассе — из-за происшествия полиция начала проверку. Позже выяснилось, что инспектора и еще двух сотрудников уволили из Госавтоинспекции — по данным МВД, они скрылись с места аварии после погони за подростками на питбайке.

По данным полиции, инцидент произошел 3 июля. Двое подростков ехали на питбайке, когда водитель врезался во вкопанное в землю колесо от грузовика. В результате техника перевернулась и отлетела в электрическую опору столба, а сотрудники ГИБДД скрылись с места ДТП.

— Экипаж дорожно-патрульной службы не сообщил о ДТП в дежурную часть и медицинское учреждение, скрылся с места происшествия и продолжил несение службы, — объясняли в МВД.