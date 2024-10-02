Подростки, изнасиловавшие школьника, избежали уголовки — их родители заплатят компенсацию

О ситуации стало известно в январе текущего года, вскоре суд вынес решения Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Уголовное дело, возбужденное после публикации ролика с групповым изнасилованием десятилетнего мальчика в Кузбассе, было прекращено из-за несовершеннолетия нападавших. Ответственность за подростков понесут их родители, которые должны выплатить маме младшеклассника сотни тысяч рублей, сообщил во вторник, 1 октября, объединенный пресс-центр судов области.

Как объясняет ведомство, в январе 2024 прокурор Мариинска направил в горсуд два иска, пытаясь взыскать компенсации с родителей трех несовершеннолетних, которые надругались над мальчиком. Сотрудник надзора требовал выплатить матери пострадавшего 900 тысяч рублей.

Суд удовлетворил требования частично, снизив сумму на 50 тысяч рублей. По итогу 14-летний подросток, который на камеру издевался над школьником, должен перевести семье жертвы 300 тысяч рублей. Если он не сможет заработать эти деньги, то долг перейдет его родителям.

Остальные участники надругательств старше жертвы всего на два года, поэтому ответственность сразу понесут их семьи. С родных одного из 12-летних кузбассовцев суд взыскал 300 тысяч рублей. Вторая семья выплатит 250 тысяч рублей, так как их сын извинился перед пострадавшим.

Отметим, что уголовную ответственность группа молодых людей понести не может, так как они еще не достигли нужного возраста.

Законные представители подростков не согласились с суммой компенсации и обжаловали ее в Кемеровском областном суде. Коллегия оставила решение без изменений.

— Это судебное постановление ответчики также посчитали незаконным. На днях в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции от них поступила кассационная жалоба на вступившие в законную силу решения судов нижестоящих инстанций, — говорится в публикации пресс-службы.

Параллельно судья Мариинска рассмотрел еще один иск против 15-летнего горожанина. Выяснилось, что именно он снимал издевательства на камеру, за что теперь должен выплатить 250 тысяч рублей.

Как писала ранее NGS42.RU, мама маленького кузбассовца обращалась к главе СКР Бастрыкину из-за возбужденного против нее дела о распространении детской порнографии.

Фигурантом она стала после того, как нашла ролик с сыном и переслала его родственнице одного из участников издевательств.

Пресс-центр отметил, что уголовное дело было прекращено «в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления». За незаконное преследование женщина требовала с Минфина России 1 млн рублей, но суд удовлетворил лишь 50 тысяч рублей.