Четыре раза ударил по голове топором: сибиряк убил сожительницу и изнасиловал ее дочь

В Алтайском крае задержали 29-летнего мужчину по подозрению в совершении двух преступлений: убийство и изнасилование несовершеннолетней. По предварительным данным, ночью 8 августа сибиряк четыре раза ударил сожительницу топором по голове, после чего надругался над ее дочерью.
Как сообщают в региональном СК, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Погибшей женщине было 39 лет — она скончалась на месте происшествия от полученных травм.
Подозреваемый пытался скрыться с места преступления, но его задержали. Сейчас следователи готовят ходатайство в суд. Все обстоятельства произошедшего еще уточняются.
Ранее поиски пропавшей 74-летней пенсионерки из Кемеровской области завершились обнаружением ее расчлененных останков. В убийстве женщины подозревают ее внука.
Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.