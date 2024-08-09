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Криминал Четыре раза ударил по голове топором: сибиряк убил сожительницу и изнасиловал ее дочь

Четыре раза ударил по голове топором: сибиряк убил сожительницу и изнасиловал ее дочь

Мужчина попытался скрыться с места преступления

6 002
94 комментария
Инцидент произошел в Алтайском крае

В Алтайском крае задержали 29-летнего мужчину по подозрению в совершении двух преступлений: убийство и изнасилование несовершеннолетней. По предварительным данным, ночью 8 августа сибиряк четыре раза ударил сожительницу топором по голове, после чего надругался над ее дочерью.

Как сообщают в региональном СК, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Погибшей женщине было 39 лет — она скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Орудие убийства

Подозреваемый пытался скрыться с места преступления, но его задержали. Сейчас следователи готовят ходатайство в суд. Все обстоятельства произошедшего еще уточняются.

Ранее поиски пропавшей 74-летней пенсионерки из Кемеровской области завершились обнаружением ее расчлененных останков. В убийстве женщины подозревают ее внука.

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Комментарии
95
Татьяна 53
9 августа 2024, 19:39
Девочку жаль, мамаша кого попало приводит, а ребёнок пострадал
Объективный наблюдатель
9 августа 2024, 19:50
И эти......Они еще Ютюб обрезали. Да от ваших новостей , реального положения в экономике и телевизора с ума сойти можно. Куда там Ютюбу до наших реалий то. Там это искать еще нужно, а тут вот оно само вываливается...
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