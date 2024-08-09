Четыре раза ударил по голове топором: сибиряк убил сожительницу и изнасиловал ее дочь

Инцидент произошел в Алтайском крае Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В Алтайском крае задержали 29-летнего мужчину по подозрению в совершении двух преступлений: убийство и изнасилование несовершеннолетней. По предварительным данным, ночью 8 августа сибиряк четыре раза ударил сожительницу топором по голове, после чего надругался над ее дочерью.



Как сообщают в региональном СК, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Погибшей женщине было 39 лет — она скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Орудие убийства Источник: СК по Алтайскому краю











Подозреваемый пытался скрыться с места преступления, но его задержали. Сейчас следователи готовят ходатайство в суд. Все обстоятельства произошедшего еще уточняются.



Ранее поиски пропавшей 74-летней пенсионерки из Кемеровской области завершились обнаружением ее расчлененных останков. В убийстве женщины подозревают ее внука.

