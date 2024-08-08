Тело пропавшей сибирячки нашли расчлененным в мусорном баке — в убийстве подозревают ее внука

Следователи не дают официальных комментариев Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Поиски пропавшей в прошедшие выходные 74-летней пенсионерки из Кемеровской области завершились обнаружением ее расчлененных останков. Как сообщил источник NGS42.RU в правоохранительных органах, в убийстве женщины подозревают ее внука.



По словам источника, женщина пропала 3 августа, о ее поиске заявляли в соцсетях волонтеры. Уточнялось, что пенсионерка ушла из дома и пропала. Во что она была одета и при каких обстоятельствах покинула жилье — не уточнялось.



В понедельник, 5 августа, волонтеры сообщили, что поиски прекращены, так как женщину нашли погибшей. Обстоятельства обнаружения тела не раскрывались.



Источник NGS42.RU рассказал, что сибирячку нашли убитой, при этом в совершении преступления подозревают ее 17-летнего внука. Предварительно, причиной расправы стал бытовой конфликт. Молодого человека планируют взять под стражу на период следствия.



Вместе с тем в соцсетях пишут, что фрагменты тела женщины были найдены в мусорных баках. Региональный СУ СКР официально не комментировал происшествие.

Ранее НГС писал о том, что пьяный новосибирец убил сожительницу и скинул ее тело в овраг, а потом заявил о ее исчезновении.