Сбросил в овраг: в Новосибирске мужчину отправили в колонию за убийство возлюбленной — он спрятал ее тело в парке

Трагедия произошла прошлым летом Источник: пресс-служба прокуратуры НСО











Сегодня, 26 марта, Калининский районный суд Новосибирска вынес приговор мужчине, который убил сожительницу и спрятал ее тело в овраге.

Сибиряк получил 8,5 лет в исправительной колонии строгого режима, он осужден по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство). Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.



НГС уже писал об этом происшествии. В августе 2023 года в парке в Калининском районе пьяный подсудимый поссорился с женщиной. Установлено, что во время конфликта обвиняемый избил сожительницу ногами и руками, а затем не меньше трех раз ударил ее ножом.



Потерпевшая умерла. Мужчина завернул ее тело в одеяло и мешки, после чего вывез в парк «Сосновый бор» и там сбросил в овраг. Через несколько дней подозреваемый заявил об исчезновении женщины.



Свою причастность к случившемуся осужденный отрицал. Приговор в силу не вступил.

