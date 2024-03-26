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Криминал Сбросил в овраг: в Новосибирске мужчину отправили в колонию за убийство возлюбленной — он спрятал ее тело в парке

Сбросил в овраг: в Новосибирске мужчину отправили в колонию за убийство возлюбленной — он спрятал ее тело в парке

После преступления он заявлял об исчезновении женщины

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Трагедия произошла прошлым летом

Сегодня, 26 марта, Калининский районный суд Новосибирска вынес приговор мужчине, который убил сожительницу и спрятал ее тело в овраге.

Сибиряк получил 8,5 лет в исправительной колонии строгого режима, он осужден по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство). Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.

НГС уже писал об этом происшествии. В августе 2023 года в парке в Калининском районе пьяный подсудимый поссорился с женщиной. Установлено, что во время конфликта обвиняемый избил сожительницу ногами и руками, а затем не меньше трех раз ударил ее ножом.

Потерпевшая умерла. Мужчина завернул ее тело в одеяло и мешки, после чего вывез в парк «Сосновый бор» и там сбросил в овраг. Через несколько дней подозреваемый заявил об исчезновении женщины.

Свою причастность к случившемуся осужденный отрицал. Приговор в силу не вступил.

Ранее НГС рассказывал, как сибирячка подожгла знакомую в подъезде на Народной: суд вынес ей окончательный приговор.

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Новосибирск Сосновый бор Убийство
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