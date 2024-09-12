НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+8°

облачно, без осадков

ощущается как +6

2 м/c,

сев.

 761мм 74%
Подробнее
4 Пробки
USD 91,27
EUR 100,74

Замглавы Краснообска уволили из администрации из-за утраты доверия

Что интересного в стране
Тайный суд над Мысиком
Обзор хороших детсадов
Рост ставок по вкладам до 21%
Разбирают «боинг» в поле
Секретные столовки
Новости в Telegram
Криминал Убили 17-летнюю девушку эксклюзив Мать убитой 17-летней сибирячки требует 5 миллионов с бывшего полицейского — девушка стала жертвой мигранта

Мать убитой 17-летней сибирячки требует 5 миллионов с бывшего полицейского — девушка стала жертвой мигранта

Экс-полицейского судят за халатность

3 044
7 комментариев

Экс-полицейский считает, что всё сделал правильно, а преследование связано с общественным резонансом, который вызвало убийство

Мать 17-летней школьницы, которую летом 2022 года убил мигрант Хушнуд Хамроев, заявила иск о взыскании 5 миллионов в счёт возмещения морального вреда к бывшему полицейскому Анатолию Саушкину. Об этом НГС сообщила адвокат экс-силовика Мария Мамонтова.

— На вопрос какого наказания хочет, если его признают виновным, сказала, что хочет, чтобы суд разобрался, мог Саушкин в рамках своих полномочий повлиять на Хамроева, чтобы трагедии не произошло, — говорит защитник. Заседание в Советском районном суде прошло накануне, следующее назначено на 16 октября.

Анатолия Саушкина судят по делу о халатности. По версии следствия, участковый не предпринял мер, чтобы предотвратить убийство девушки. В июле НГС изучал материалы дела экс-полицейского и пообщался с ним самим — подсудимый уверен, что у него не было законных оснований для задержания Хамроева.

В Советском суде Новосибирска в марте огласили приговор Хушнуду Хамроеву, который убил 17-летнюю Ирину (имя изменено) на глазах у нескольких свидетелей. Мужчину, признанного виновным в жестоком убийстве, приговорили к 15 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. С убийцы мать девушки уже взыскала компенсацию морального вреда.

Трагедия произошла в ночь на 27 июля 2022 года — происходящее зафиксировал видеорегистратор. На записи видно, как Хамроев преследует девушку и нападает на нее с ножом. Пострадавшая скончалась от потери крови. Утром следующего дня мужчину задержали на Хилокском рынке, он пытался покинуть Россию на автобусе.

Ранее на полицейского, рассказавшего об укрывательстве трупов, написали заявления четверо рецидивистов.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Судят полицейского Суд Убийство
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Толян54
12 сентября 2024, 12:02
Я за всю свою жизнь не разу не видел участкового,он как тот суслик...
belka923
12 сентября 2024, 12:11
а воспитывать дочь, чтобы с мигрантами не общалась? нет. никак
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Горячие страсти в холодной политике: секс-колумнистка НГС — о предвыборных баталиях в новосибирском Академгородке
Анонимное мнение
Мнение
«Сервис и транспорт в ауте»: журналистка НГС — о том, почему отдыхать на базах под Новосибирском некомфортно
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Как-то она прятала перепившего ученика в шкафу»: журналист — о звонке любимому учителю
Анонимное мнение
Мнение
«Платим за время в аду»: журналист НГС — о том, как общественный транспорт Новосибирска с каждым годом становится только хуже
Анонимное мнение
Мнение
Без грязи, попрошаек и назойливых продавцов. Туристка влюбилась в Бруней после нескольких дней отдыха — почему
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Florensi,47

Денис,33

Aleks,40

Елена,49

Жанна,57

Вячеслав,32

Начать знакомиться
Объявления

Комплект: электрогитара FENDER Stratocaster и комбик FENDER 20w

85 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление