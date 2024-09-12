Мать убитой 17-летней сибирячки требует 5 миллионов с бывшего полицейского — девушка стала жертвой мигранта

Экс-полицейский считает, что всё сделал правильно, а преследование связано с общественным резонансом, который вызвало убийство Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, соцсети Анатолия Саушкина

Мать 17-летней школьницы, которую летом 2022 года убил мигрант Хушнуд Хамроев, заявила иск о взыскании 5 миллионов в счёт возмещения морального вреда к бывшему полицейскому Анатолию Саушкину. Об этом НГС сообщила адвокат экс-силовика Мария Мамонтова.

— На вопрос какого наказания хочет, если его признают виновным, сказала, что хочет, чтобы суд разобрался, мог Саушкин в рамках своих полномочий повлиять на Хамроева, чтобы трагедии не произошло, — говорит защитник. Заседание в Советском районном суде прошло накануне, следующее назначено на 16 октября.

Анатолия Саушкина судят по делу о халатности. По версии следствия, участковый не предпринял мер, чтобы предотвратить убийство девушки. В июле НГС изучал материалы дела экс-полицейского и пообщался с ним самим — подсудимый уверен, что у него не было законных оснований для задержания Хамроева.

В Советском суде Новосибирска в марте огласили приговор Хушнуду Хамроеву, который убил 17-летнюю Ирину (имя изменено) на глазах у нескольких свидетелей. Мужчину, признанного виновным в жестоком убийстве, приговорили к 15 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. С убийцы мать девушки уже взыскала компенсацию морального вреда.

Трагедия произошла в ночь на 27 июля 2022 года — происходящее зафиксировал видеорегистратор. На записи видно, как Хамроев преследует девушку и нападает на нее с ножом. Пострадавшая скончалась от потери крови. Утром следующего дня мужчину задержали на Хилокском рынке, он пытался покинуть Россию на автобусе.