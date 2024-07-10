«Крайнего надо найти»: бывшего полицейского судят за халатность — следствие считает, что из-за него убили 17-летнюю девушку

Сам экс-полицейский считает, что всё сделал правильно, а преследование связано с общественным резонансом, который вызвало убийство Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, соцсети Анатолия Саушкина











Бывшего участкового из Советского района Анатолия Саушкина судят по делу о халатности. По версии следствия, полицейский должным образом не реагировал на заявления 17-летней девушки, которую летом 2022 года зарезал Хушнуд Хамроев. Саушкин был не единственным полицейским, которого наказали после убийства, но только его дело дошло до суда. Корреспондент НГС узнал, почему расследование в отношении участкового возобновили, и выслушал доводы адвоката, которая не видит его вины в убийстве сибирячки.



Дело Хушнуда Хамроева

В Советском суде Новосибирска в марте огласили приговор Хушнуду Хамроеву, который убил 17-летнюю Ирину (имя изменено) на глазах у нескольких свидетелей. Мужчину, признанного виновным в жестоком убийстве, приговорили к 15 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Трагедия произошла в ночь на 27 июля 2022 года — происходящее зафиксировал видеорегистратор. На записи видно, как Хамроев преследует девушку и нападает на нее с ножом. Пострадавшая скончалась от потери крови. Утром следующего дня мужчину задержали на Хилокском рынке, он пытался покинуть Россию на автобусе.

Хамроева обвиняли в убийстве, угрозах убийством, истязании и половом сношении с несовершеннолетней. В суде он не отрицал убийство, утверждая, что девушка изменяла ему.



Следствие выяснило, что у Хушнуда Хамроева и убитой им Ирины были отношения, из которых девушка не могла выбраться. Знакомые пары рассказали, что мужчина был ревнив и агрессивен. После трагедии шестерых полицейских наказали за недостаточную работу с Хамроевым, у которого уже были судимости.



Дело полицейских

Спустя несколько дней после убийства следователи возбудили уголовное дело о халатности полицейских из отдела МВД «Советский» — предполагается, что их бездействие привело к смерти девушки. Мать погибшей на протяжении 8 месяцев жаловалась им на угрозы убийством в адрес дочери.



— Должностные лица не принимали должных мер по неоднократно поступившим заявлениям. Сотрудниками отдела полиции необоснованно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, проверочные мероприятия в полном объеме не проводились, — отметила старший помощник руководителя СУ СК по Новосибирской области Кристина Оберемченко.



Полицейским, в отношении которого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека), был 40-летний майор Анатолий Саушкин. На момент убийства он был участковым в 10-м отделе полиции «Советский» УВМД России по Новосибирску, а в последний год находится на пенсии.



Единственной причиной, по которой Хамроев убил девушку, была ревность. По крайней мере, он сам так говорил Источник: Управление Судебного департамента в Новосибирской области











Именно Анатолий Саушкин принимал заявления от матери Ирины о побоях и угрозах со стороны Хушнуда Хамроева. Следствие посчитало, что он не предотвратил преступление, так как не провел проверку — во всех трех случаях он отказывал в возбуждении уголовного дела.

Срок предварительного следствия по делу бывшего участкового несколько раз продлевали. В итоге 27 декабря 2022 года Следственный комитет прекратил дело «в связи с отсутствием события преступления». Спустя несколько месяцев замруководителя СУ СКР по Новосибирской области Виталий Зарипов отменил постановление о прекращении дела, 6 ноября 2023 года Саушкину вновь предъявили обвинение в халатности.

Три отказа, признанных законными

Отношения Ирины и Хушнуда Хамроева начались в конце 2020 года. Осенью следующего года 17-летняя девушка начала жаловаться подругам, что парень ее избивает. Несколько раз на теле Иры видели синяки. Мужчина бил девушку из-за ревности, и один из случаев привел к тяжелым последствиям: она попала в больницу, где ее пришлось оперировать.

Первое время мать Ирины не знала о нездоровых отношениях своей дочери. Осенью 2021 года в полицию поступило первое заявление: девушка рассказала, что между ними произошел конфликт и парень ударил ее по лицу. Мать сообщила об угрозе убийством. В ноябре сотрудники начали проверку, но не выявили состава преступления. Прокуратура Советского района отменила постановление об отказе в возбуждении дела и направила материалы на дополнительную проверку. Полиция вновь отказала в возбуждении дела, и на этот раз прокуратура признала решение законным.

Следующее заявление мать Ирины написала в июне 2022 года — она сообщила, что Хушнуд Хамроев угрожал убийством ее дочери и несколько раз ее избил, в марте и в мае. Причем во втором случае повреждения у Иры были настолько серьезными, что она попала в больницу, но тогда истинную причину травмы не назвала. Заявление зарегистрировали, начали доследственную проверку и назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы оценить степень нанесенного вреда.

17 июня полиция отказала в возбуждении уголовного дела, потому что в действиях Хушнуда Хамроева не было признаков состава преступления, а именно угрозы убийством. Прокуратура Советского района признала решение законным.

Уже на следующий день мать девушки обратилась в полицию снова: 18 июня молодой человек снова угрожал убийством и ей, и Ирине. Через несколько дней его вызвали в полицию, но парень отрицал обвинения матери своей девушки в угрозах убийством. В тот вечер он якобы лишь поинтересовался, зачем они написали на него заявление. С Хушнудом Хамроевым провели профилактическую беседу и внесли письменное предостережение. В возбуждении уголовного дела матери отказали, прокуратура также признала это решение законным.

Спустя месяц Хушнуд Хамроев убил Иру. Результаты судебно-медицинской экспертизы, запрошенной в июне, пришли лишь после ее смерти.

«Прокуратура внезапно изменила мнение»

Проведением проверок по каждому из заявлений матери Ирины занимались и другие полицейские, но к уголовной ответственности пока привлекают только Анатолия Саушкина.

Дело Саушкина поступило в Советский районный суд в марте, очередное заседание прошло 4 июля. В разговоре с корреспондентом НГС адвокат экс-полицейского Мария Мамонтова заявила, что состава преступления в действиях ее подзащитного нет. В первую очередь адвокат обращает внимание на то, что Анатолий Саушкин не был закреплен за тем административным участком, на котором происходили нападения на девушку.

Мария Мамонтова объяснила, что все решения об отказе в возбуждении уголовного дела были законными, — это также признала прокуратура Советского района. При этом, отмечает адвокат, надзорный орган отменил свои решения уже после того, как потерпевшую убили.

— После убийства прокуратура внезапно изменила свое мнение относительно принятых Саушкиным процессуальных решений по заявлениям потерпевшей и отменила их. Остается только догадываться, чем руководствовался надзорный орган, резко изменивший свое мнение, принимая такие решения, и почему к уголовной ответственности привлекается участковый уполномоченный, чьи действия были признаны прокуратурой законными, — говорит адвокат.

Несколько раз девушка меняла показания и не рассказывала близким о насилии — она боялась новых вспышек агрессии своего парня Источник: Vk.com











По мнению юриста, между смертью Ирины и действиями Анатолия Саушкина нет причинно-следственной связи.



— Все процессуальные решения, принятые участковым уполномоченным Саушкиным А. Н. по заявлениям потерпевшей, прокуратурой Советского района г. Новосибирска признаны законными и обоснованными, — заметила Мария Мамонтова в переписке с корреспондентом НГС. — Материалы проверок по заявлениям потерпевшей за минованием надобности были возвращены в правоохранительный орган и сданы в архив. Прокуратурой района оснований для отмены принятых решений по заявлениям потерпевшей не усмотрено.

Об этом же сказано и в постановлении прокуратуры Новосибирской области, которая 30 ноября прошлого года направила дело на дополнительное следствие: надзорный орган не нашел причинно-следственной связи между убийством девушки и действиями бывшего участкового. В материале также сказано, что потерпевшая позже сама отрицала факт угрозы убийством со стороны Хушнуда Хамроева. Дело в отношении Анатолия Саушкина возбудили после того, как Следственный комитет добился обжалования отказа в Генеральной прокуратуре.

Анатолий Саушкин не признаёт вину, следующее заседание назначено на 27 июля.

«Кто-то порешал сверху»

Корреспонденту НГС удалось связаться с Анатолием Саушкиным. Он объяснил, что действовал исходя из своих служебных обязанностей, а все решения об отказах в возбуждении уголовных дел принял законно. Даже если бы он подписал постановление о возбуждении дела, то доказать факт устных угроз убийством было бы невозможно.

— Есть приказ, что по всем угрозам должен принимать решение отдел дознания. Я отдал материал им через своего руководителя, но он даже туда не попал, потому что все понимали, что по словесным угрозам никто дело не возбудит, а прокурор тем более не даст на это добро. Если бы был состав преступления, то, конечно же, дело сразу возбудили бы в дежурные сутки, — объясняет экс-полицейский.

Он подтвердил, что прокуратура Советского района один раз возвращала материалы на дополнительную проверку — это произошло после первого заявления матери убитой. По его словам, женщина сама отказалась давать показания в 2021 году.

— Я позвонил матери и сказал, что прокуратура написала разъяснение, чтобы мы с вами побеседовали более подробно. А она на это ответила, что у них уже всё хорошо, им ничего не надо и пояснений никаких давать она не будет. Так я в справку и написал: «Общаться не желает», — говорит Анатолий Саушкин.

Бывший участковый считает, что его преследование связано с общественным резонансом, которой вызвало убийство.

— Я так понимаю, кто-то где-то порешал сверху, что крайнего надо найти. Надо было кого-то привлечь. Изначально же отказали в возбуждении дела в отношении сотрудников, а уже потом, после жалобы уже, возбудили. Состав преступления отсутствует в моих действиях, но дело резонансное, поэтому не знаю, чего ожидать. Надеюсь, что судья во всём разберется, — заключил Саушкин.

Корреспондент НГС связался с матерью убитой, но она отказалась общаться.

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