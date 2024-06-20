«Просто такой эмоциональный»: новосибирского абьюзера отправили под домашний арест — его приютила новая возлюбленная

Следователи посчитали, что Руслан Алыбаев действительно мог преследовать Викторию Кузнецову, и в ситуации стоит разобраться поподробнее Источник: предоставлено Викторией Кузнецовой











Железнодорожный районный суд Новосибирска на выходных избрал меру пресечения Руслану Алыбаеву. Мужчина долгие месяцы преследовал свою экс-возлюбленную, угрожал убить ее и, по версии следствия, вломился в ее квартиру. Поймать преследователя не могли почти три недели — при этом он регулярно караулил бывшую подругу возле работы. В итоге суд отправил его под домашний арест, при том что собственного жилья (во всяком случае, в Новосибирске) у мужчины нет. Оказалось, его приютила другая женщина. Подробности узнала журналист НГС.



Неуловимый Руслан

24 мая 2024 года в Железнодорожный районный суд поступило ходатайство следователя СК об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий жителю Новосибирска Руслану Алыбаеву. Мужчину обвиняли в том, что он нарушил неприкосновенность жилища своей бывшей возлюбленной Виктории Кузнецовой — то есть совершил преступление, предусмотренное 139 статьей Уголовного Кодекса.



Короткая, но бурная история взаимоотношений пары могла бы стать сценарием для психологической драмы. По словам Виктории, сначала мужчина был мил и любезен, но как только оказалось, что у возлюбленной есть собственные, отличные от его, планы на дальнейшую жизнь, и она не хочет пускать его жить в своей квартире, резко изменил поведение. Он начал угрожать разделаться с женщиной, избить ее, а то и убить.



— Сначала была агрессия словесная, такой психологический абьюз. Потом начались достаточно жесткие угрозы, истерики, что [будет] угроза жизни моих детей, что он придет ко мне на работу и там все разнесет, — рассказывала Виктория журналистам в конце мая.



Свои слова женщина подтверждала записями телефонных разговоров: она боялась, что слова бывшего друга — не пустые угрозы, и записывала гневные монологи Руслана, чтобы приложить их к заявлению об угрозах убийством в полицию.



Всерьез опасаясь, что от слов экс-возлюбленный может перейти к делу, Виктория съехала из дома и перестала ходить на работу. А потом обнаружила, что двери в ее квартиру вскрыты, а часть украшений пропала.



— У нас при входе на полке шкафа стояла такая бархатная планшетка, на которой мы с дочкой украшения оставляем. И с нее исчезли сережки-гвоздики с бриллиантами по 0,75 карата, одна сережка с искусственным бриллиантом, таким большим и сильно блестящим, и два кольца. И у всех было ощущение, что это просто ради пакости: там были еще ценные вещи. А может, он торопился, — предполагала тогда Виктория.



Руслана задержали и доставили в суд, хотели арестовать, но, как рассказали в областном управлении судебного департамента, следователь отозвал ходатайство, и мужчину фактически отпустили. В тот день журналисты пытались узнать его собственное мнение, но Руслан Алыбаев сначала притворился оперативником и заявил, что абьюзер арестован, а потом не брал трубку.

В мае двери в квартиру, где Виктория жила с дочкой, вскрыли — в этом заподозрили именно бывшего возлюбленного женщины Источник: предоставлено Викторией Кузнецовой











Тем временем, говорит Виктория, историей заинтересовались не только полицейские, но и следователи СК. Возбудили уголовное дело по 139 статье УК — нарушение неприкосновенности жилища. Мужчину планировали доставить в суд, чтобы избрать ему меру пресечения. Но с первой попытки это не получилось, рассказал источник НГС.



— Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий было назначено на 24 мая, 16:00. Но найти его не смогли, — лаконично сообщил источник в суде. — Вызвали на допрос в СК, откуда его должны были отправить в суд, но он не явился. Объявлен в розыск.



— Просто не пришел и исчез, — добавляет Виктория. — Ну как исчез… со спокойной душой «гарцевал» по Ленина, приезжал ко мне на работу, вставал напротив окна. То есть он как будто искал пределы своей безнаказанности. Я снимала его на фото, отправляла оперативнику. Он отвечал: «Мы его ищем».



Один раз Руслан, по словам Виктории, даже позвонил и попросил «забрать заявление». Сначала якобы пытался давить на жалость: мол, а что, если его посадят. Затем перешел на «логические аргументы».



— Он даже не извинился за то, что сделал. Спокойно говорил, что кражу никто не докажет, ведь видео нет, а угрозы жизни — ну это же два года [максимального наказания]. А обижаться на него, вроде как, вообще глупо. Это же он просто человек такой эмоциональный! — горько иронизирует женщина.



14 июня Руслана Алыбаева наконец задержали и доставили в суд.

— Железнодорожным районным судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, — прокомментировали ситуацию в Управлении судебного департамента по Новосибирской области.

Стоит отметить, что собственного жилья в Новосибирске у мужчины нет.

Домашний арест

С третьей попытки мужчине избрали меру пресечения Источник: Густаво Зырянов / NGS.ru











Квартира, в которой мужчина будет находиться минимум до 21 июля 2024 года, принадлежит 53-летней Ларисе Ивановне Б. Именно на ее застрахован и недешевый кроссовер Mazda, за рулем которого Руслан нередко ездил. По данным сервиса GetContact Ларису Б. записывали в телефонные книги исключительно по имени-отчеству, а также как Лариса Ивановна Главный Бухгалтер, Лариса Ивановна главбух и Лариса Ивановна главбух [название магазина].



Журналист НГС связался с женщиной, чтобы узнать, что она думает об обвинениях в адрес Руслана Алыбаева и не боится ли оказаться запертой в квартире с мужчиной, которого подозревают в преследовании и угрозах в адрес другой женщины. Звонку журналистов подруга Руслана не удивилась, но обсуждать его отказалась, хотя и подтвердила, что мужчина находится под домашним арестом в ее квартире.

— 70% того, что рассказано [Викторией Кузнецовой], — это неправда, — категорично ответила она на вопрос, верит ли в то, в чем обвиняют мужчину. — Я вообще не хочу об этом говорить, это обсуждать нужно с самим Русланом.

Правда, согласно тексту постановления об избрании меры пресечения (есть в распоряжении редакции НГС), на время изоляции мужчине запрещено пользоваться телефоном иначе как для связи со следователем или вызова экстренных служб. По словам Виктории Кузнецовой, это не помешало мужчине пользоваться смартфоном с выходом в интернет прямо в ходе очной ставки с ней.

НГС направил запрос в областное следственное управление СК, чтобы узнать подробности уголовного дела и меры пресечения Руслана Алыбаева, а заодно уточнить, был ли он судим, и если да, то по каким статьям.



Мнение юриста

О том, почему Виктория Кузнецова, даже обратившись за помощью к полицейским, почти два месяца оставалась с угрозами и издевательствами один на один и была вынуждена съехать из собственной квартиры, НГС спросил у адвоката Алексея Фоминых. Ответ вышел предсказуемым — и оттого еще более неутешительным: фактически, в России просто нет способов защитить жертву абьюзера.



Более того, запрет определенных действий, который хотели избрать Руслану Алыбаеву, тоже не спас бы ситуацию: фактически проконтролировать, действительно ли мужчина не подходит к дому и месту работы своей жертвы, у правоохранителей нет.



— Проконтролировать можно по факту уже допущенного нарушения, — говорит адвокат. — Условно человек появляется в том месте, где быть ему запрещено, потерпевшая об этом сообщает, и несоблюдение меры пресечения фиксируется уже постфактум. Для потерпевшей это может быть элементарно поздно. Такие случаи [когда дело по обращению женщины возбуждают по статье небольшой тяжести или не возбуждают вовсе] часто заканчиваются тяжкими преступлениями.



Похоже, Виктории даже повезло, что 24 мая Руслан сбежал от следствия: ведь это дало основание выбрать ему более жесткую меру пресечения, при которой он будет находиться взаперти, пусть и не в камере следственного изолятора.

Адвокат уверен: меру пресечения можно избрать любую, в том числе и запрет определенных действий (например, приближаться к дому женщины). Но вот зафиксировать ее несоблюдение можно будет лишь после нарушения. А это чревато новыми преступлениями Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











При этом, убежден адвокат, у проблемы два корня, и часто полицейские не хотят разбирать случаи домашнего насилия, потому что жертва домашнего тирана с ним помирится, а потраченное на бесплодную работу время сотрудникам полиции никто не компенсирует.



— Если говорить бытовым языком, женщины «забирают заявления». Но на самом деле заявление назад никто не отдаст, все это происходит по-другому. Потерпевшей достаточно изменить показания. Сказала она, что на самом деле угрозы не воспринимала как реальные, — и состава преступления уже нет, — объясняет он.



Есть свои сложности и с разбирательством по тем фактам, когда абьюзер вламывается в дом своей жертвы: чаще всего женщина понимает, что ее партнер — опасный человек, уже на стадии совместного проживания, когда доказать, что домашний тиран не имел законного права находиться в квартире, очень и очень сложно.



— У нас на самом деле отсутствуют какие-либо правовые механизмы воздействия на лиц, которые преследуют женщин, — заключает адвокат. — Потому что даже если у нас есть факт возбуждения уголовного дела, по этим статьям (угроза убийством, побои и другие преступления, относящиеся к категории домашнего насилия. — Прим.ред.) меры пресечения не избирают. Ничто не мешает преступнику продолжать преследовать свою жертву, — говорит Алексей Фоминых.



Мрачные иллюстрации к рассуждениям адвоката регулярно публикуют и журналисты НГС, и коллеги из других регионов. 12 июня жительница Красноярского города Ужура рассказала журналистам пронзительную и жуткую историю о том, как ее муж заживо сжег их общую дочку, а потом покончил с собой. Женщина утверждает, что неоднократно жаловалась на тирана в полицию, но того просто отпускали. А в конце апреля страшная трагедия произошла в Новосибирской области: в селе Яркове ревнивец на глазах у детей зарезал посмевшую уйти от него жену.

