«Насиловал мальчиков». На полицейского, рассказавшего об укрывательстве трупов, написали заявления четверо рецидивистов. Что о них известно

Все началось с того, что принципиальный участковый решил выяснить, чьи тела похоронили в безымянной могиле Источник: читатель E1.RU











Бывшего уральского участкового Юрия Золотко, который был на хорошем счету, обвиняют в превышении должностных полномочий. Не раз побывавшие за решеткой люди написали на полицейского заявления и вспомнили о том, что «когда-то испытывали от его действий физическую боль». В ситуации разбирается E1.RU

Юрий Золотко — полицейский из поселка Шаля Свердловской области. В районный суд поступило дело о том, что он превысил полномочия. В конце 2023 года полицейский сообщил в Следственный комитет об укрывательстве трех трупов начальством. Последовала проверка, однако криминала не нашли. Сразу после этого три рецидивиста вспомнили, что когда-то испытывали от действий Золотко физическую боль, и написали на него заявления.

Причем это три разных человека, но они подали заявления в один день — 29 декабря 2023 года. Еще один побывавший за решеткой обратился в марте этого года. Четыре бумаги объединили в одно уголовное дело. Рассказываем, что известно об обвинении и о жертвах.

Сергей Колдаев

В 2011 году был осужден за сексуальное насилие над мальчиками: 14 доказанных эпизодов (п. «б» ч. 4 ст. 132) и семь лет колонии по приговору Шалинского суда. Освободился в 2018 году и с тех пор находился под надзором. За это время пять раз был привлечен к административной ответственности за нарушение судебных ограничений и десять раз — за нарушение правил дорожного движения.

Колдаев заявил, что в ноябре 2020 года в помещении участкового пункта полиции Золотко нанес ему не менее двух ударов в туловище, отчего он испытал физическую боль. При этом Сергей признался, что перед этим душил Юрия. В 2020 году Колдаев не жаловался и за медицинской помощью не обращался, а через четыре года внезапно написал заявление на участкового.

Осужденный Сергей первым начал душить полицейского Юрия, но дело возбудили против последнего Источник: читатель E1.RU











Андрей Полозников

Дважды был осужден за кражи. Полозников заявил, что 25 февраля 2019 года Юрий ударил его рукой в область груди, отчего он испытал физическую боль и потом обращался с ушибом в больницу.

В 2019 году проводилась служебная проверка. Согласно рапорту, 25 февраля 2019 года Золотко с напарницей Субботиной приехали для проверки информации о том, что местная жительница беспробудно пьет и не кормит 10-летнего сына (тот просит еду у соседей). По адресу их встретил брат пьющей матери Андрей Полозников, тоже сильно пьяный. Он вел себя неадекватно и не давал войти, чтобы проверить состояние ребенка, хватал за одежду, падал. Участковые показали удостоверения, прошли внутрь, изучили обстановку и составили протокол на мать за ненадлежащее воспитание.

Сам Полозников в 2019 году при проверке подтвердил, что ушибся, когда выходил из дома и поскользнулся на ступеньке по пьяни, а заявление подал из мести за то, что на его сестру составили протокол.

Спустя четыре года по его заявлению вновь стали работать и даже возбудили дело.

Иван Доронько

Несколько раз сидел за кражи, разбой и грабеж. Последний раз был освобожден условно-досрочно в 2015 году.

Доронько заявил, что в октябре 2021 года его избил Юрий в участковом пункте полиции, куда его доставили за хулиганство, и что он испытал физическую боль (травм и повреждений не зафиксировали). В то время от него никаких жалоб не поступало. Информации, что он обращался в больницу, тоже нет. Спустя три года Иван написал заявление одновременно с Колдаевым, и дело сразу же возбудили.

Иван вспомнил, что его жестко задержали три года назад Источник: читатель E1.RU











Владимир Винокуров

Несколько раз сидел за кражи и мошенничества. Участковый Юрий Золотко привлекал Винокурова за избиение инвалида.

Владимир заявил, что в 2021 году Юрий в участковом пункте полиции ударил его кулаком. По одному разу — в грудь и в голову, отчего Винокуров испытал физическую боль. Никаких травм, повреждений или следов зафиксировано не было. Служебная проверка тоже ничего не нашла, но спустя два года дело возбудили.

Владимир заявил, что участковый ударил его в грудь Источник: читатель E1.RU











Сам Юрий Золотко категорически отвергает все обвинения. Он предполагает, что с ним сводят счеты с помощью лиц, находящихся под надзором и зависимых от сотрудников полиции. В итоге следователи из Первоуральска, города, расположенного рядом с поселком, где живет Юрий Золотко, решили защитить права педофилов.

— Меня обвиняют в применении силы в ходе исполнения обязанностей и задержания ранее судимых граждан, в том числе педофилов и грабителей. Якобы я необоснованно применил к ним физическую силу несколько лет назад. Но у данных граждан даже нет телесных повреждений. Нет и не было. Если меня за это осудят — это будет серьезный прецедент для всех сотрудников полиции, — считает Юрий Золотко.

Следователи заняли сторону не Юрия Золотко, а грабителей и педофилов Источник: читатель E1.RU











При этом у добропорядочных жителей Шали молодой и вежливый участковый был на хорошем счету. Он регистрировал все заявления, реагировал на обращения и старался делать все по закону. Боролся с нелегальным алкоголем, дебоширами, хулиганами и ворами.

А что с трупами?

Следователи отказались возбуждать уголовное дело, потому что, по данным их проверки, все эти люди умерли своей смертью, а закопавший их человек просто ошибся (его имя установить не удалось). Мы публиковали имена тех, чьи тела спрятали под могилой, и как они выглядели при жизни. После публикации выяснилось, что один из умерших официально похоронен в другом месте. Его родственники написали заявление в полицию.

Ранее мы писали, что против сообщившего о найденных трупах Юрия Золотко возбудили четыре уголовных дела. Четвертое, как и другие, появилось после заявлений судимых лиц о том, что участковый несколько лет назад применил к ним физическую силу. По их жалобам раньше уже проводилась служебная проверка, которая не нашла превышений. Однако сейчас этим жалобам внезапно дали ход.

Сами спрятанные тела — два больших и одно маленькое — нашли на шалинском кладбище незадолго до Нового года. Раскопки провели после того, как Юрий подал заявление в СК и рассказал об укрывательстве. Никого, кроме Золотко, в итоге не задержали. Уголовного дела по факту обнаружения тел тоже нет.

Мы публиковали видео обыска у Юрия — к нему приехали следователи в сопровождении вооруженных людей. Вот как забрали его самого.