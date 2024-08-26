«Ущерб более 6 миллионов»: силовики задержали трех новосибирцев по подозрению в автоподставах — видео

В Новосибирске задержали трех жителей региона по подозрению в мошенничестве в сфере страхования. Сибиряки, по данным полиции, инсценировали ДТП для получения выплат, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Новосибирцев задержали сотрудники полиции при силовой поддержке управления Росгвардии. В ведомстве опубликовали оперативное видео.
— Полицейскими установлено, что подозреваемые, действуя на территории региона совершали мошеннические действия путем инсценировки ДТП с целью получения страховых выплат, — сказано в сообщении.
В ведомстве установили причастность новосибирцев к 16 эпизодам преступной деятельности. Материальный ущерб превышает 6,1 миллиона рублей.
Сейчас полицейские возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (Мошенничество в сфере страхования). В пресс-службе управления Росгвардии региона уточнили, что силовую поддержку в задержании оказывали сотрудники ОМОН «Сибирь».
В июне стало известно о том, что жители Новосибирска предстанут перед судом по делу об автоподставах. В состав группировки из 14 человек входили жители Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай.