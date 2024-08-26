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Криминал «Ущерб более 6 миллионов»: силовики задержали трех новосибирцев по подозрению в автоподставах — видео

«Ущерб более 6 миллионов»: силовики задержали трех новосибирцев по подозрению в автоподставах — видео

Возбуждено уголовное дело

691
3 комментария

В ведомстве установили причастность новосибирцев к 16 эпизодам преступной деятельности

В Новосибирске задержали трех жителей региона по подозрению в мошенничестве в сфере страхования. Сибиряки, по данным полиции, инсценировали ДТП для получения выплат, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Новосибирцев задержали сотрудники полиции при силовой поддержке управления Росгвардии. В ведомстве опубликовали оперативное видео.

Полицейские возбудили уголовное дело

— Полицейскими установлено, что подозреваемые, действуя на территории региона совершали мошеннические действия путем инсценировки ДТП с целью получения страховых выплат, — сказано в сообщении.

В ведомстве установили причастность новосибирцев к 16 эпизодам преступной деятельности. Материальный ущерб превышает 6,1 миллиона рублей.

Сейчас полицейские возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (Мошенничество в сфере страхования). В пресс-службе управления Росгвардии региона уточнили, что силовую поддержку в задержании оказывали сотрудники ОМОН «Сибирь».

В июне стало известно о том, что жители Новосибирска предстанут перед судом по делу об автоподставах. В состав группировки из 14 человек входили жители Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай.

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Комментарии
4
282597141
26 августа 2024, 22:47
Таким нужно вменять статью покушение на убийство!!!!!!!!!!!!!!!!!
Гость
26 августа 2024, 22:52
Наконец - то. Только это не одна компания в городе. Почему других не трогают ??? Есть причины ?…
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