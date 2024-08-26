«Ущерб более 6 миллионов»: силовики задержали трех новосибирцев по подозрению в автоподставах — видео

В ведомстве установили причастность новосибирцев к 16 эпизодам преступной деятельности Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU, ГУ МВД России по Новосибирской области











В Новосибирске задержали трех жителей региона по подозрению в мошенничестве в сфере страхования. Сибиряки, по данным полиции, инсценировали ДТП для получения выплат, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Новосибирцев задержали сотрудники полиции при силовой поддержке управления Росгвардии. В ведомстве опубликовали оперативное видео.

Полицейские возбудили уголовное дело Источник: ГУ МВД России по Новосибирской области

— Полицейскими установлено, что подозреваемые, действуя на территории региона совершали мошеннические действия путем инсценировки ДТП с целью получения страховых выплат, — сказано в сообщении.

В ведомстве установили причастность новосибирцев к 16 эпизодам преступной деятельности. Материальный ущерб превышает 6,1 миллиона рублей.

Сейчас полицейские возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (Мошенничество в сфере страхования). В пресс-службе управления Росгвардии региона уточнили, что силовую поддержку в задержании оказывали сотрудники ОМОН «Сибирь».