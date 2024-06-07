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Криминал Получали компенсации: 14 человек обвинили в автоподставах в Новосибирске — ущерб превысил шесть миллионов

Получали компенсации: 14 человек обвинили в автоподставах в Новосибирске — ущерб превысил шесть миллионов

«Автоподставщики» обращались в страховые компании за выплатами, а затем продавали побывавшие в ДТП машины

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Жители Новосибирска предстанут перед судом по уголовному делу об автоподставах. Информацию об этом распространила пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай.

В состав группировки из 14 человек входили жители Алтайского края, Республики Алтай и Новосибирской области. Банду основал 33-летний житель Республики Алтай.

С 2020 по 2023 годы участники группировки приобретали подержанные автомобили и намерено устраивали на них аварии. Затем они обращались в страховые компании за получением выплат.

При этом в документах были ложные сведения о случившихся ДТП. После — поврежденные машины восстанавливали, а затем приобретали новые. Аварии происходили в регионах Сибири, в том числе и в Новосибирской области.

— В общей сложности сообщники совершили 21 инсценировку, в результате которой они незаконно присвоили более шести миллионов рублей. Пострадавшими оказались 10 страховых компаний, — говорится в сообщении ведомства.

Полицейские задержали всех участников махинации, допрошены десятки свидетелей, проведены обыски, автотехнические экспертизы.

Фигурантам инкриминируют 21 эпизод по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).

Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

В феврале в Новосибирске отправили в суд дело 13 автоподставщиков. Они обманули страховые компании на три миллиона рублей.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Республика Алтай МВД Автоподстава
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