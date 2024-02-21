Получали компенсации: 13 человек обвинили в автоподставах в Новосибирске — ущерб превысил три миллиона

— За собой он оставил руководство группой, — приводятся слова Ирины Волк.



Речь идет о периоде с мая 2022 года по январь прошлого года. Фигуранты в возрасте от 23 до 56 лет инсценировали ДТП с участием машин иностранного производства для получения страховых выплат. В качестве виновника аварий выступал грузовой автомобиль — на нем ездил один из участников группы.

