Получали компенсации: 13 человек обвинили в автоподставах в Новосибирске — ущерб превысил три миллиона

В Новосибирске тринадцать человек пойдут под суд по делу об автоподставах. По данным следствия, обвиняемые инсценировали ДТП для получения страховых выплат.
Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, ее слова приводит сайт «МВД-Медиа». По версии следствия, организатором группы стал 35-летний житель Новосибирска — он привлек к деятельности 12 человек, распределив между ними обязанности для получения возмещений после ДТП.
— За собой он оставил руководство группой, — приводятся слова Ирины Волк.
Речь идет о периоде с мая 2022 года по январь прошлого года. Фигуранты в возрасте от 23 до 56 лет инсценировали ДТП с участием машин иностранного производства для получения страховых выплат. В качестве виновника аварий выступал грузовой автомобиль — на нем ездил один из участников группы.
— После постановочных аварий сообщники обращались в страховые компании и передавали им необходимые документы, на основании которых и получали компенсационные выплаты. Затем они быстро продавали машины, побывавшие в ДТП, — сообщили в ведомстве.
В результате ущерб причинен пяти страховым компаниям, его сумма составляет более трех миллионов рублей. Как сообщили в ведомстве, в отношении организатора группы избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, его сообщников — подписка о невыезде и надлежащем поведении.
— С целью обеспечения мер по возмещению ущерба, причиненного потерпевшим, на имущество, принадлежащее обвиняемым, наложен арест на сумму около двух с половиной миллионов рублей, — сказано в сообщении.
Следователь отдел полиции завершил расследования уголовного дела. Материалы направили в Дзержинский районный суд для рассмотрения по существу.
В 2022 году стало известно, что в Новосибирске задержали трех автоподставщиков. Как сообщали в полиции, они инсценировали автомобильную аварию, сымитировав столкновение легковушки и грузовика.