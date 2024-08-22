Трое новосибирцев взламывали личные кабинеты клиентов банков и оформляли кредиты — как их задерживали

При обыске у парней изъяли 82 сим карты и 700 тысяч рублей наличными Источник: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области











Полицейские задержали трех парней из Новосибирска, которые взламывали личные кабинеты клиентов банков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Задержаным от 18 до 28 лет. Молодые люди приобретали сим-карты, а затем взламывали банковские сервисы и оформляли на клиентов банков кредиты. На «серые» сим-карты также оформлялись виртуальные карты — на них выводили полученные кредитные деньги. В дальнейшем средства обналичивались в банкоматах «бесконтактным способом».

Двое фигурантов дела отпущены под подписку о невыезде Источник: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

Общая сумма ущерба составила более 700 тысяч рублей.

Во время обысков у парней изъяли шесть компьютеров, 11 банковских карт, 11 телефонов, 82 сим-карты и наличные деньги — более 700 тысяч рублей.

Все трое фигурантов уголовного дела о краже (ч. 3. ст. 158 УК РФ) задержаны. Двое из них находятся под подпиской о невыезде, меру пресечения еще одному молодому человеку планируют избрать в ближайшее время.

Сотрудники полиции устанавливают другие эпизоды преступной деятельности новосибирцев. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее житель Новосибирска лишился 16 миллионов рублей из-за телефонных мошенников. Мужчина распродавал свое имущество, а затем переводил деньги «на безопасный счет».