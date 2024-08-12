Распродал имущество: новосибирец лишился 16 миллионов рублей из-за мошенников

Уголовное дело возбуждено полицией в Адыгее Источник: Густаво Зырянов/NGS.RU











Житель Новосибирска набрал кредитов по указанию телефонных мошенников на 15,9 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Республике Адыгея.



25-летний новосибирец обратился в полицию города Майкопа. Он сообщил, что с мая с ним связывались аферисты, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщали, что наблюдается подозрительная активность от его имени — якобы мужчина активно берет кредиты.



Новосибирец пояснил, что займов на себя не оформлял. Этим воспользовались мошенники, которые начали давать мужчине указания, как «защитить» деньги.



— Так, за два месяца потерпевший не только оформил на себя кредит и перевел полученную сумму с личными сбережениями на «безопасные» счета, но и оформил несколько сделок купли-продажи своего имущества, — говорится в сообщении полиции Адыгеи.



В регион новосибирец прибыл в первых числах августа, чтобы заняться еще одной крупной продажей имущества. Но его знакомые сумели убедить — мужчина стал жертвой мошенников. Он обратился в полицию. К настоящему моменту новосибирец перевел на «безопасные счета» суммарно 15 миллионов 925 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Ведется расследование.

