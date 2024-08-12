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Криминал Распродал имущество: новосибирец лишился 16 миллионов рублей из-за мошенников

Распродал имущество: новосибирец лишился 16 миллионов рублей из-за мошенников

Возбуждено уголовное дело

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Уголовное дело возбуждено полицией в Адыгее

Житель Новосибирска набрал кредитов по указанию телефонных мошенников на 15,9 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Республике Адыгея.

25-летний новосибирец обратился в полицию города Майкопа. Он сообщил, что с мая с ним связывались аферисты, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщали, что наблюдается подозрительная активность от его имени — якобы мужчина активно берет кредиты.

Новосибирец пояснил, что займов на себя не оформлял. Этим воспользовались мошенники, которые начали давать мужчине указания, как «защитить» деньги.

— Так, за два месяца потерпевший не только оформил на себя кредит и перевел полученную сумму с личными сбережениями на «безопасные» счета, но и оформил несколько сделок купли-продажи своего имущества, — говорится в сообщении полиции Адыгеи.

В регион новосибирец прибыл в первых числах августа, чтобы заняться еще одной крупной продажей имущества. Но его знакомые сумели убедить — мужчина стал жертвой мошенников. Он обратился в полицию. К настоящему моменту новосибирец перевел на «безопасные счета» суммарно 15 миллионов 925 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Ведется расследование.

Ранее житель Алтая лишился 2 миллионов рублей во время командировки в Новосибирск. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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Новосибирск Адыгея МВД Мошенничество
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Комментарии
2
Красивая.
12 августа 2024, 22:50
КРИМИНАЛ "Распродал имущество: новосибирец лишился члена из-за мошенников"(с) УЖОС!
Гость
12 августа 2024, 22:52
откуда у идиотов столько имущества
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