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Криминал На вас оформляют кредит: сибиряк лишился 2 миллионов рублей во время командировки в Новосибирск

На вас оформляют кредит: сибиряк лишился 2 миллионов рублей во время командировки в Новосибирск

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве

1 843
28 комментариев
Сибиряка убедили срочно оформить на себя кредит

60-летний житель Алтайского края лишился двух миллионов рублей во время командировки в Новосибирск. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мужчина находился в командировке в Новосибирске, ему позвонил неизвестный и представился сотрудников оператора связи. Он предложил сибирячку перезаключить договор на оказание услуг, но для этого нужно было назвать код из смс-сообщения.

Спустя время мужчине перезвонили и сообщили, что мошенники взломали сайт по оказанию неких услуг и теперь пытаются оформить на него кредит. Чтобы опередить мошенников нужно срочно взять кредит, а деньги перевести на «безопасный счет».

Сибиряк оформил кредит на 2 миллиона рублей в личном кабинете банка, а затем перевел деньги на «безопасные счета». Вскоре мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ведется расследование.

Ранее в Новосибирске начался суд над экс-замначальника полиции. По версии следствия, бывший полицейский обманул владельцев подпольного казино.

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Новосибирская область Алтайский край Мошенничество МВД
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Комментарии
28
Дормидонт Евлампивич
11 августа 2024, 22:39
Без лоха - и жизнь плоха.
Гость
11 августа 2024, 22:33
Просто попробуйте взять кредит 2 миллиона при личном обращении в банк.
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