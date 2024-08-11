На вас оформляют кредит: сибиряк лишился 2 миллионов рублей во время командировки в Новосибирск

Сибиряка убедили срочно оформить на себя кредит Источник: Густаво Зырянов/NGS.RU











60-летний житель Алтайского края лишился двух миллионов рублей во время командировки в Новосибирск. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.



Мужчина находился в командировке в Новосибирске, ему позвонил неизвестный и представился сотрудников оператора связи. Он предложил сибирячку перезаключить договор на оказание услуг, но для этого нужно было назвать код из смс-сообщения.



Спустя время мужчине перезвонили и сообщили, что мошенники взломали сайт по оказанию неких услуг и теперь пытаются оформить на него кредит. Чтобы опередить мошенников нужно срочно взять кредит, а деньги перевести на «безопасный счет».

Сибиряк оформил кредит на 2 миллиона рублей в личном кабинете банка, а затем перевел деньги на «безопасные счета». Вскоре мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.



Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ведется расследование.

