«Они простые работяги». Кто и как мог ставить на поток легализацию мигрантов в Новосибирской области — имена и версии

По версии следствия, нелегальных мигрантов легализовывали при активной помощи полиции Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











В Ордынском районе судят группу новосибирцев, которые, по версии следствия, помогали мигрантам легализоваться по поддельным документам. Не последнюю роль в деле сыграл действующий начальник районного отдела по вопросам миграции МВД, то есть человек, который по должностной инструкции должен был стоять на страже потока нелегальной миграции. Уголовное дело начали рассматривать, но процесс споткнулся об отсутствие защитников у подсудимых. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов изучил детали обвинения, пообщался с одной из подсудимых, а также выяснил, кто открыл охоту на нелегальных мигрантов и как она может отразиться на жизни простых горожан.



Солидная компания

12 августа в Ордынском суде начался процесс по делу об организации нелегальной миграции. На скамье подсудимых оказались восемь человек, каждого из которых следователи назвали членом организованной преступной группы. Среди них выделяются трое.



Сергей Пилипович, 44 года. Бывший начальник отдела по вопросам миграции МО МВД «Ордынский». Его обвиняют в том, что он не только оформлял мигрантам патенты на работу по фиктивным документам (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ), но и брал за это взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ).



По одному из преступных эпизодов к Пилиповичу обратился некто Абдулла Дадаханов (его тоже признали членом ОПГ), который привёл с собой 10 мигрантов на личный приём к начальнику отдела в неприёмное время. По версии следствия, Пилипович лично от имени пришедших заполнил каждое заявление, снял отпечатки пальцев, сфотографировал иностранцев и направил пакеты документов на переоформление рабочих патентов. За свои услуги полицейский якобы получил 35 тысяч рублей.

Сергей Пилипович (справа) — один из немногих, кто пришёл на заседание в сопровождении адвоката Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Гойджа Гусейнов, 39 лет. Бывший старший инспектор полка ДПС ГИБДД по городу Новосибирску. На момент задержания в октябре 2022 года Гусейнов совмещал службу в дорожной инспекции с работой в компании «Дом мигранта», офис которой был расположен в Торговом комплексе «Гранит» на площади Маркса в Новосибирске. По версии следствия, Гусейнов помогал клиентам обзаводиться поддельными документами, по которым впоследствии они легализовывались.



В день задержания оперативники нашли Гусейнова на больничной койке, что, впрочем, не спасло его от дальнейшего уголовного преследования.

Гойджа Гусейнов сегодня официально является безработным. Дома у него жена и трое детей Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Наконец, Марина Прищепа. Бывший ассистент кафедры русского языка Российского университета дружбы народов (РУДН). Женщину обвиняют в том, что она проводила экзамены по русскому языку у мигрантов, но проверка знаний, по версии следствия, была чистой формальностью. В материалах дела говорится, что Марина Прищепа помогла легализоваться 13-ти гастарбайтерам, которые плохо разговаривают по-русски.



Ещё пять подсудимых, большинство из которых сами являются мигрантами, всячески способствовали работе организованной группы, полагают следователи.



Несмотря на то, что 12 августа в зале Ордынского суда собрались все, процесс закончился, едва начавшись. Оказалось, что у пяти из восьми подсудимых не оказалось рядом защитников. Причем, например, если у Гусейнова адвокат не смог приехать на заседание, то у Прищепы защитника не оказалось вовсе.

Марина Прищепа вину по уголовному делу не признаёт Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— Я уже сама себе адвокат, товарищ судья. Согласна начать процесс без защитника, — заявила женщина.



Заседание перенесли на две недели. За это время подсудимые должны найти себе адвокатов.



Ошибки следствия?

Марина Прищепа — единственная, кто согласился открыто высказать своё мнение по поводу обвинения. Она заявила, что вину не признаёт, поскольку считает, что в её действиях отсутствует состав преступления.



— В основе любого дела о незаконной миграции находится нелегал. На стадии доследственной проверки следователь должна была обратиться в МВД и установить факт незаконного нахождения мигранта на территории России. Этого сделано не было. 13 иностранных граждан не обвиняли в незаконном пребывании, но тогда возникает вопрос — каким же образом я организовала их незаконное пребывание? — рассуждает Марина Прищепа.



Она подчеркнула, что не решала — сдал экзамен мигрант или нет. В её задачу входило организовать тест и направить экзаменационные материалы председателю комиссии из числа сотрудников РУДН. По её словам, суть обвинения свелась к тому, что иностранцы владеют русским языком на недостаточном уровне, а в частности позволяют себе разговаривать с акцентом.



— Я настаивала на проведении 13 лингвистических экспертиз, мне было отказано. Мне отказано в проведении всех очных ставок. Из 13 человек только двое были допрошены. Местоположение 11 человек установить не удалось, — перечисляет Марина Прищепа.



Женщина подчеркнула, что никакой организованной группы, по ее словам, не было — из семи подсудимых она знает только одного, остальных увидела впервые на следственных действиях в Следственном комитете. Марина Прищепа уверяет, что в основу её уголовного дела легла сфальсифицированная проверочная закупка, а также лже-показания главного свидетеля.

Прищепа уверяет, что главный свидетель обвинения — приезжий, который оболгал её в интересах следствия Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Экс-ассистент кафедры РУДН подчеркнула, что проблема незаконной миграции есть, но силовики, по ее словам, только усугубляют положение, сконцентрировавшись на людях, которые планировали легально работать в России, а не на реальных потоках нелегальной миграции.



— Сейчас, когда существует острый дефицит в рабочей силе у нас в стране, невольными участниками этого уголовного дела стали самые обычные законопослушные иностранные граждане: простые работяги, которые кладут асфальт, работают на стройке, заняты таким тяжким физическим трудом, — отметила Марина Прищепа.



Резюмируя, она заявила, что все её слова относятся к обвинению, предъявленному ей. В детали обвинения других участников процесса, по её словам, она не погружалась.



Мигрант необходимый

Борьба с мигрантами из азиатских республик — тренд современности, заявил в беседе с корреспондентом НГС директор аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов.



— Во-первых, на повестке сказывается большая настороженность спецслужб в отношении исламистских радикалов из Средней Азии. Во-вторых, в глубинном народе сильны ксенофобские настроения, а правоохранительные органы сейчас стараются действовать максимально чутко к социальным запросам. В-третьих, власти начали смотреть на мигрантов, как на «сверхновую нефть», из которой можно выжать максимум для государства, — пояснил эксперт.



По его словам, сегодня мигранты перестают быть дешёвой рабочей силой, поскольку, например, на новосибирском рынке у них есть конкурентные преимущества: они не гнушаются работы, за которую не желают браться представители коренного населения, они постепенно заполняют нишу профессиональных направлений (например, строительство), наконец, они полностью подмяли под себя торговлю овощами и фруктами по привлекательным ценам. При этом, подчеркивает Андрей Кузнецов, сегодня уже ощущается нехватка доступной рабочей силы.



— Дальше этот тренд усилится — мигрантов здесь становится меньше из-за невыгодного соотношения курса доллара к рублю, они ищут более выгодные юрисдикции для продажи своего труда, — резюмировал специалист.

