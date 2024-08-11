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Криминал Глава СК Бастрыкин заинтересовался делом о домогательствах к ребенку в Новосибирске — подозреваемый в СИЗО

Глава СК Бастрыкин заинтересовался делом о домогательствах к ребенку в Новосибирске — подозреваемый в СИЗО

Задержанный — гражданин Таджикистана

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3 комментария
Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждет доклад о расследовании уголовного дела о домогательствах мужчины к малолетнему ребенку. Об этом сообщил Информационный центр СК России.

В ведомстве сообщили, что инцидент произошел на текущей рабочей неделе. Гражданин Республики Таджикистан приставал к малолетнему ребенку. По данному факту СУ СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера (ст. 132 УК РФ).

Подозреваемый задержан, суд отправил его под стражу.

— Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. доложить о ходе расследования уголовного дела и по обстоятельствам произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Новосибирской области мужчину отправили в СИЗО по делу о домогательстве к детям. Инцидент произошел в начале июня в поселке Садовый.

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Новосибирская область Следственный комитет РФ Домогательства детей Александр Бастрыкин
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Комментарии
3
Татьяна 53
11 августа 2024, 21:00
Своих хватает, так ещё эти.
Гость
11 августа 2024, 20:58
Они же со своей семьёй(женой) приезжают, почему домогаются наших детей. Больные что ли? Правильно, что обратил внимание. Может приструнит в очередной раз этих. А лучше навсегда выселят.
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