Глава СК Бастрыкин заинтересовался делом о домогательствах к ребенку в Новосибирске — подозреваемый в СИЗО

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждет доклад о расследовании уголовного дела о домогательствах мужчины к малолетнему ребенку. Об этом сообщил Информационный центр СК России.
В ведомстве сообщили, что инцидент произошел на текущей рабочей неделе. Гражданин Республики Таджикистан приставал к малолетнему ребенку. По данному факту СУ СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера (ст. 132 УК РФ).
Подозреваемый задержан, суд отправил его под стражу.
— Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. доложить о ходе расследования уголовного дела и по обстоятельствам произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее в Новосибирской области мужчину отправили в СИЗО по делу о домогательстве к детям. Инцидент произошел в начале июня в поселке Садовый.