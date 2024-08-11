Глава СК Бастрыкин заинтересовался делом о домогательствах к ребенку в Новосибирске — подозреваемый в СИЗО

Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждет доклад о расследовании уголовного дела о домогательствах мужчины к малолетнему ребенку. Об этом сообщил Информационный центр СК России.



В ведомстве сообщили, что инцидент произошел на текущей рабочей неделе. Гражданин Республики Таджикистан приставал к малолетнему ребенку. По данному факту СУ СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера (ст. 132 УК РФ).



Подозреваемый задержан, суд отправил его под стражу.



— Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. доложить о ходе расследования уголовного дела и по обстоятельствам произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.



Расследование уголовного дела продолжается.

