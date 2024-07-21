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Криминал Новосибирца отправили в СИЗО по делу о домогательствах к детям — недавно его отпустили из-под стражи в суде

Новосибирца отправили в СИЗО по делу о домогательствах к детям — недавно его отпустили из-под стражи в суде

Инцидент случился в июле в поселке Садовый

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Мера пресечения избрана сегодня

В Новосибирской области суд избрал меру пресечения местному жителю по делу о домогательствах к детям. Обвинение предъявлено по статье о покушении на преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Об этом НГС сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

— Мера пресечения в виде заключения под стражу сегодня избрана, — сообщили в ведомстве.

На какой срок избрана мера пресечения, в ведомстве не сообщили. НГС обратился в пресс-службу прокуратуры Новосибирской области, чтобы уточнить данные.

Несколько дней назад, 18 июля, суд в Новосибирской области не стал избирать меру пресечения сибиряку. Он пришел к выводу, что следователь не предоставил достаточно доказательств, которые могли подтверждать подозрения в отношении мужчины. В результате его освободили из-под стражи в зале суда.

Мужчину задержали 17 июля. Считалось, что он совершил преступление 14 июля в поселке Садовый. Так, один из местных жителей заявил в домовом чате, что ему удалось спасти детей от преступника.

В середине июля следователи сообщили, что в Новосибирске неизвестный «совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних». В ведомстве попросили горожан помощь в установлении личности мужчины.

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