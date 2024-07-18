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Криминал Нет оснований: стало известно, почему под Новосибирском подозреваемого в педофилии отпустили на свободу

Нет оснований: стало известно, почему под Новосибирском подозреваемого в педофилии отпустили на свободу

Следователь просил отправить мужчину в СИЗО

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6 комментариев
Суд не нашел оснований для того, чтобы отправить подозреваемого в СИЗО

18 июля стало известно, почему в Новосибирском районе суд отпустил из-под стражи подозреваемого в педофилии. Сообщается, что следователи не предоставили достаточных доказательств для того, чтобы отправить мужчину в СИЗО.

45-летнего мужчину задержали 17 июля в городе Обь. Его подозревали в преступлении против половой неприкосновенности детей. Считалось, что он совершил преступление 14 июля в поселке Садовый. Один из местных жителей написал в домовом чате, что ему удалось спасти детей от преступника.

18 июля суд не избрал меру пресечения для подозреваемого, и сибиряка освободили из-под стражи в зале суда. Местные жители заявили, что недовольны таким решением.

Позже подробности рассказали в пресс-службе Судов общей юрисдикции Новосибирской области. Сообщается, что следователь ходатайствовал о заключении мужчины под стражу. Уголовное дело возбудили по факту совершения иных действий сексуального характера в отношении двоих детей (п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ).

Суд пришел к выводу, что старший следователь не предоставил достаточно доказательств, которые могли подтверждать подозрения в отношении мужчины. В материалах дела их не было.

— Как видно из представленных материалов, обвинение подозреваемому не предъявлено, — рассказали в пресс-службе.

Судья изучил протоколы допросов несовершеннолетних потерпевших, свидетелей и подозреваемого.

— Показания потерпевших не свидетельствуют об обоснованности подозрения, — объяснили в суде.

Таким образом, суду не получил доказательств обоснованности подозрения мужчины. Суд не нашел законных оснований для удовлетворения ходатайства следователя и отказал в заключении сибиряка под стражу. Мужчину освободили в зале суда.

На прошлой неделе в Новосибирске начали искать мужчину, которого подозревают в педофилии. Следователи опубликовали его фото.

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Комментарии
8
ПРО
18 июля 2024, 15:21
нельзя подозревать в педофилии(это болезнь), можно подозревать в нарушении УК РФ
Фродо Бэггинс
18 июля 2024, 15:23
тот кто его оклеветал - будет привлечен к ответственности или как и бабам ему все сойдет с рук?
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