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Криминал Худощавого новосибирца разыскивают силовики — его подозревают в педофилии

Худощавого новосибирца разыскивают силовики — его подозревают в педофилии

Следователи обратились к новосибирцам за помощью в установлении личности мужчины на фото

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5 комментариев
Преступление против половой неприкосновенности произошло в Дзержинском районе

В Дзержинском районе города Новосибирска, неизвестный мужчина «совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних». Об этом 12 июля сообщили следователи СК, попросив у горожан опознать мужчину на фото.

— Следственные органы просят оказать помощь в установлении личности и местонахождении подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, — обратилось управление СК по Новосибирской области к новосибирцам.

Этого мужчину ищут силовики

Следователи назвали приметы подозреваемого: славянская внешность, возраст 30–35 лет, худощавое телосложение, темно -русые волосы.

Всем, кому что-либо известно о мужчине на фото, просьба сообщить по телефонам в отдел полиции «Дзержинский»: 8 (383) 232–15–07 или 102.

Следственный комитет также проверяет информацию об изнасиловании восьмилетней девочки в селе Сосновка Искитимского района. Председатель ведомства Александр Бастрыкин потребовал доклад от местных силовиков.

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Педофил Педофилия Изнасилование несовершеннолетних Насильственные действия сексуального характера
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Комментарии
5
Fanky
12 июля 2024, 17:06
Где худощавый то? Щекастенький какой
Фродо Бэггинс
12 июля 2024, 17:02
опять педоистерия
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