Худощавого новосибирца разыскивают силовики — его подозревают в педофилии

Преступление против половой неприкосновенности произошло в Дзержинском районе Источник: СУ СК РФ по НСО / Александр Ощепков











В Дзержинском районе города Новосибирска, неизвестный мужчина «совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних». Об этом 12 июля сообщили следователи СК, попросив у горожан опознать мужчину на фото.



— Следственные органы просят оказать помощь в установлении личности и местонахождении подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, — обратилось управление СК по Новосибирской области к новосибирцам.



Этого мужчину ищут силовики Источник: СУ СК РФ по Новосибирской области











Следователи назвали приметы подозреваемого: славянская внешность, возраст 30–35 лет, худощавое телосложение, темно -русые волосы.



Всем, кому что-либо известно о мужчине на фото, просьба сообщить по телефонам в отдел полиции «Дзержинский»: 8 (383) 232–15–07 или 102.



Следственный комитет также проверяет информацию об изнасиловании восьмилетней девочки в селе Сосновка Искитимского района. Председатель ведомства Александр Бастрыкин потребовал доклад от местных силовиков.

