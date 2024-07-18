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Криминал эксклюзив Подозреваемого в педофилии отпустили из зала суда — жители посёлка просят Бастрыкина вмешаться

Подозреваемого в педофилии отпустили из зала суда — жители посёлка просят Бастрыкина вмешаться

Суд отказался отправлять подозреваемого в СИЗО

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21 комментарий
Подозреваемого в преступлении отпустили домой

Новосибирский районный суд не избрал меру пресечения в отношении подозреваемого в педофилии из посёлка Садовый, сообщил источник НГС. 45-летнего мужчину освободили из-под стражи в зале суда.

Информацию подтвердили в СУ СКР по Новосибирской области. Будет ли следствие обжаловать решение суда, в ведомстве не уточнили. На апелляцию у сторон есть трое суток с момента вынесения постановления.

В разговоре с корреспондентом НГС местные жители заявили, что остались недовольны решением суда, поэтому обратились в онлайн-приёмную председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Новосибирские следователи 17 июля сообщили о задержании подозреваемого в педофилии в городе Обь.

— Задержан 45-летний житель Новосибирского района, подозреваемый в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, — заявили в СК.

Считается, что мужчина совершил преступление 14 июля. в поселке Садовый. 16 июля в домовых чатах поселка Садовый местный житель заявил, что спас детей от преступника.

— Я увидел, как подозрительный тип завел к себе в дом мальчиков лет пяти и семи. Проследил и увидел, как он занимается непотребством перед ними. Залез в окно и спугнул извращенца, — написал мужчина в чате и выложил фото предполагаемого педофила.

Ранее в Дзержинском районе города Новосибирска неизвестный мужчина «совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних». Следователи обратились к новосибирцам за помощью в установлении личности мужчины.

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Комментарии
24
Фродо Бэггинс
18 июля 2024, 10:25
«Доказательства больше не имеют значения. Имеет значение только обвинение, а также личности обвинителя и обвиняемого. Презумпция невиновности сменилась презумпцией вины». по ложному обвинению в педофилии можно посадить любого мужчину без доказательств, и отмазаться не получится. даже если каким то чудом мужчина сможет доказать свою невиновсноть - сам факт того что его посадили в сизо на два месяца по такому делу - навсегда испортит его жизнь, судьбу, карьеру. в данном случае, я уверен что какой то женатик мстит кому то за какие то обидки. вероятно его баба с ним где то гульнула вот он и мстит
Аарон Вассертрум
18 июля 2024, 11:34
Это пгедставитель новой илиты, ему можно... главное закинувшись кокосом гганатами не начать жонглиовать...
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