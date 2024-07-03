Бастрыкин заинтересовался делом нападения на 11-летнюю девочку — ей угрожали ножом

На камеры видеонаблюдения попали убегающие подростки Источник: читательница НГС Светлана











Глава СК России поручил доложить о ходе расследования дела о нападении на 11-летнюю девочку в Октябрьском районе Новосибирска. Инцидент произошел на прошлой неделе, 29 июня. Девочка сидела на качелях, когда к ней подошла компания подростков и начали ставить подножки и угрожать ножом.

Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

— По данным следствия, 29 июня в Октябрьском районе города Новосибирска группа молодых людей грубо нарушила общественный порядок и высказала угрозы применения насилия в отношении несовершеннолетней девочки, — отметили в пресс-службе СК России.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителю СК России по Новосибирской области Антону Бадулину предоставить доклад о ходе расследование уголовного дела и об обстоятельствах, которые были установлены.

Председатель Следственного комитета России ждет доклад о расследовании уголовного дела о нападении троих подростков на второклассника в поселке Горный в Новосибирской области. Компания из троих парней заманила второклассника в лес, где его избили, а затем изнасиловали.