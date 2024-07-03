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Криминал Бастрыкин заинтересовался делом нападения на 11-летнюю девочку — ей угрожали ножом

Бастрыкин заинтересовался делом нападения на 11-летнюю девочку — ей угрожали ножом

Следователи возбудили уголовное дело

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2 комментария
На камеры видеонаблюдения попали убегающие подростки

Глава СК России поручил доложить о ходе расследования дела о нападении на 11-летнюю девочку в Октябрьском районе Новосибирска. Инцидент произошел на прошлой неделе, 29 июня. Девочка сидела на качелях, когда к ней подошла компания подростков и начали ставить подножки и угрожать ножом.

Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

— По данным следствия, 29 июня в Октябрьском районе города Новосибирска группа молодых людей грубо нарушила общественный порядок и высказала угрозы применения насилия в отношении несовершеннолетней девочки, — отметили в пресс-службе СК России.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителю СК России по Новосибирской области Антону Бадулину предоставить доклад о ходе расследование уголовного дела и об обстоятельствах, которые были установлены.

Председатель Следственного комитета России ждет доклад о расследовании уголовного дела о нападении троих подростков на второклассника в поселке Горный в Новосибирской области. Компания из троих парней заманила второклассника в лес, где его избили, а затем изнасиловали.

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Октябрьский район Новосибирск Бастрыкин Подростки
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Комментарии
2
Unclе
3 июля 2024, 08:08
Какой толк был хоть от одного из этих заинтересований?
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