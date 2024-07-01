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Происшествия Ударили бутылкой по голове и домогались: в Новосибирске три подростка атаковали 11-летнюю девочку на качели

Ударили бутылкой по голове и домогались: в Новосибирске три подростка атаковали 11-летнюю девочку на качели

О случившемся мама пострадавшей знала в тот же день, 29 июня

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11 комментариев
Инцидент произошел на одной из детских площадок города

На улице Высоцкого в Новосибирске трое подростков напали на 11-летнюю девочку на детской площадке. Как рассказала НГС мама ребенка Светлана (имя изменено по ее просьбе), инцидент произошел 29 июня около 8 вечера.

— Я спустилась, вижу, что она стоит плачет, подружки ее успокаивают. Она у меня росленькая девочка такая. Она сказала, что на нее напали, что домогались, а потом я уже у нее начала потихоньку расспрашивать, ее успокаивать. Она рассказала кое-что, потом дома еще, сегодня еще тоже, — сообщила Светлана.

На камеры видеонаблюдения попали убегающие подростки

Со слов дочери, троих подростков в возрасте 13–14 лет она видела впервые. Светлана предположила, что те не местные, пришли на площадку между домами по улице Высоцкого с близлежащих дач.

— Это ее любимое место, она там на качели сидит, музыку в наушниках слушает. 10 минут посидела только, говорит, к ней подсели на качели. Они начали ей там что-то говорить, она в наушниках, не обращает внимания. Сидит дальше, начали ее пинать по ногам, как бы под ножки ставить. Один бутылкой пустой по голове ударил. Потом она говорит: «Отстаньте», ну, может, грубо, «отвали» сказала. Они нож вытащили, может, напугать хотели — я не знаю. Пару раз ей в плечо ткнули, но без следов, — описала женщина.

Когда девочка встала, чтобы уйти, они схватили ее. Та сумела вырваться, а подростки убежали, попав на камеру наблюдения. Запись с ними Светлана получила благодаря соседям.

Сейчас она выложила видео с убегающими подростками в паблике, рассчитывая, что кто-то может их узнать.

Она также обратилась в отдел полиции. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области эту информацию подтвердили:

— Заявление о том, что несколько подростков пытались совершить в отношениидевочки противоправные действия, поступало. Проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются.

В прошлом месяце на 12-летнего школьника из Заельцовского района пожаловались несколько родителей: они утверждают, что ребёнок не только хамит и оскорбляет их, а ещё угрожает газовым пистолетом.

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Комментарии
15
Дед Митрич
1 июля 2024, 18:33
Убегавшие подростки такие чернявенькие.
275006922
1 июля 2024, 18:44
А товарищ президент говорил, что мы нынче едины как никогда. Интересная у нас "дружба народов", однако. А ведь ещё и из Афганистана "нормальных ребят" обещали завезти.
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