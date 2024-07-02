Бастрыкин ждет доклад об изнасиловании в поселке Горный — жертвой надругательства стал второклассник

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждет доклад о расследовании уголовного дела о нападении троих подростков на второклассника в поселке Горный в Новосибирской области. Об этом сообщил Информационный центр СК России.
Инцидент произошел в конце мая в Тогучинском районе. Компания из троих парней заманила второклассника в лес, где его избили, а затем изнасиловали. Зачинщиком преступления может быть 12-летний парень, которого ранее уже отправляли в специнтернат.
По данному факту СУ СКР по Новосибирской области проводит процессуальную проверку.
— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Геннадьевичу Долгалеву доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, — говорится в сообщении СК РФ.
Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
В конце мая корреспонденты НГС побывали в Горном и поговорили с родителями малолетних хулиганов. Почитайте, как одна группировка школьников устроила недетский беспредел и почему на них не могут найти управу.
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