Бастрыкин ждет доклад об изнасиловании в поселке Горный — жертвой надругательства стал второклассник

По факту происшествия проводится доследственная проверка Источник: Андрей Бортко / NGS.RU, Александр Бастрыкин, vk.com











Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждет доклад о расследовании уголовного дела о нападении троих подростков на второклассника в поселке Горный в Новосибирской области. Об этом сообщил Информационный центр СК России.



Инцидент произошел в конце мая в Тогучинском районе. Компания из троих парней заманила второклассника в лес, где его избили, а затем изнасиловали. Зачинщиком преступления может быть 12-летний парень, которого ранее уже отправляли в специнтернат.



По данному факту СУ СКР по Новосибирской области проводит процессуальную проверку.



— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Геннадьевичу Долгалеву доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, — говорится в сообщении СК РФ.



Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.



В конце мая корреспонденты НГС побывали в Горном и поговорили с родителями малолетних хулиганов. Почитайте, как одна группировка школьников устроила недетский беспредел и почему на них не могут найти управу.

