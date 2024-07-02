НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +21

0 м/c,

штиль.

 739мм 95%
Подробнее
1 Пробки
USD 87,99
EUR 93,69

СРОЧНО

Черная гадюка напала на жительницу Новосибирска

Дарим iPhone 15
Последние квартиры в ипотеку
Как продали кладбище
«Пригожин теперь как Цой»
Объездила Россию на мотоцикле
Афиша на июль
Дело борца с коррупцией
НГС в Telegram
Криминал Беспредел в Горном Бастрыкин ждет доклад об изнасиловании в поселке Горный — жертвой надругательства стал второклассник

Бастрыкин ждет доклад об изнасиловании в поселке Горный — жертвой надругательства стал второклассник

Инцидент произошел в конце мая

3 497
17 комментариев
По факту происшествия проводится доследственная проверка

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждет доклад о расследовании уголовного дела о нападении троих подростков на второклассника в поселке Горный в Новосибирской области. Об этом сообщил Информационный центр СК России.

Инцидент произошел в конце мая в Тогучинском районе. Компания из троих парней заманила второклассника в лес, где его избили, а затем изнасиловали. Зачинщиком преступления может быть 12-летний парень, которого ранее уже отправляли в специнтернат.

По данному факту СУ СКР по Новосибирской области проводит процессуальную проверку.

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Геннадьевичу Долгалеву доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, — говорится в сообщении СК РФ.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

В конце мая корреспонденты НГС побывали в Горном и поговорили с родителями малолетних хулиганов. Почитайте, как одна группировка школьников устроила недетский беспредел и почему на них не могут найти управу.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Поселок Горный Изнасилование СУ СКР по Новосибирской области Александр Бастрыкин
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Форумы
ТОП 5
Мнение
Совсем как у взрослых: в прокат вышла новая «Головоломка» — стоит ли внимания история об эмоциях девочки-подростка
Илья Большаков
Корреспондент
Мнение
«Я честно пыталась»: журналистка НГС попробовала добраться до аэропорта без такси — что из этого вышло
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Это страшный сон»: россиянин откровенно рассказал о плюсах и минусах отдыха в Турции
Егор Лешкин
Путешественник
Мнение
«Похоже на потревоженный улей»: в Турции начались погромы. Опасно ли там находиться россиянам
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Ретроградный Сатурн уже завтра: карьерный рост и новые ограничения — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Рекомендуем
Знакомства

Дено,  23

Serg,  44

Михаил,  26

Илья,  41

Светлана,  43

Татьяна,  56

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление