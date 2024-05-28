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Трех подростков обвинили в насилии над мальчиком

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Происшествия эксклюзив Трех 12-летних подростков обвинили в насилии над второклассником — в их поселке опасаются самосуда

Трех 12-летних подростков обвинили в насилии над второклассником — в их поселке опасаются самосуда

Инцидент произошел под Новосибирском, с пострадавшим сейчас работают специалисты

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Местные жители боятся, что нападавшие могут уйти от ответственности из-за своего возраста

В Тогучинском районе Новосибирской области местные жители обвинили трех подростков в насилии над второклассником. По сообщению одной из жительниц поселка Горного, главным зачинщиком может быть 12-летний парень, который известен селу своим поведением.

— Из полиции зачинщика отпустили, ему же 12 лет. Местные парни его нашли. То есть самосуд собирается, — объяснила одна из местных жительниц.

Глава администрации поселка Максим Тимошенко сообщил корреспонденту НГС, что он в курсе происшествия.

— Это может комментировать только правоохранительные органы. Мы работаем со Следственным комитетом и правоохранительными органами. Что-то еще дополнительно прессе комментировать не могу. Занимается с пострадавшим инспектор по делам несовершеннолетних, оказывается профессиональная помощь, — подчеркнул глава администрации.

Корреспондент НГС обратилась за комментариями в СУ СК РФ по Новосибирской области. Ответ на момент публикации не поступил.

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