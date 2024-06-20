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Криминал Били руками и ногами: воспитатели детского сада в Октябрьском районе пойдут под суд за истязание воспитанников

Били руками и ногами: воспитатели детского сада в Октябрьском районе пойдут под суд за истязание воспитанников

Пострадавшими признали 11 дошкольников

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Женщины работали в частном детском саду

В Новосибирске в суд направили дело двух воспитательниц частного детского сада, которых обвиняют в истязании детей. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, на протяжении 2023 года женщины били детей в возрасте 2–6 лет.

Следствие установило, что воспитательницы детского сада, который находится в Октябрьском районе, систематически наносили детям удары руками, ногами и различными предметами, оскорбляли воспитанников. Для применения физической силы женщины использовали незначительные поводы. Всего признано потерпевшими 11 детей.

Воспитателям предъявили обвинение по двум статьям

Прокурором утверждено обвинительное заключение по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание) и статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Новосибирска для рассмотрения.

О скандале в одном из частных детских садов стало известно в октябре 2023 года. Избиение детей попало на видеокамеру. На кадрах видно, как одна из сотрудниц ударяет ребенка ладонью, а другого малыша тянет за руку с силой, чтобы усадить его на стул, на других кадрах еще одна сотрудница хватает ребенка за волосы.

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Детский сад Новосибирск Суд Прокуратура
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