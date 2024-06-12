На Урале руководителя электрометаллургического комбината отправили в СИЗО по делу о сексуальной связи с подростками. Кто он такой

Павлу Ходоровскому 72 года, и обвиняют его в связях с несовершеннолетними Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского отправили в СИЗО по обвинению в сексуальной связи с несовершеннолетними. Такое решение в среду, 12 июня, в закрытом заседании принял Центральный районный суд, передает журналист 74.RU.

Следствие просило о заключении под стражу, а защита — о более мягкой мере, домашнем аресте.

В итоге Павла Ходоровского отправили в СИЗО, под стражей он проведет минимум два месяца — до 10 августа 2024 года. Подробности — в материале 74.RU.

Источник: Ольга Козлова / 74.RU

Ходоровский не смог без помощи конвоя спуститься из автозака Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Гендиректор ЧЭМК шел медленно и тяжело ступал Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











При первой же возможности он постарался скрыть лицо от журналистов Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











В региональном управлении СК уточнили, что первым отделом по расследованию особо важных дел возбужден ряд уголовных дел по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности. Фигуранты дел — гендиректор ЧЭМК и другие лица.

Источник: СУ СК по Челябинской области

По данным 74.RU, в уголовном деле Ходоровского фигурируют как минимум две несовершеннолетние девочки. Одной уже исполнилось 16 лет, другой еще нет. Как полагает следствие, первая за деньги оказывала гендиректору ЧЭМК сексуальные услуги, со второй он совершал развратные действия. Девочек с Ходоровским познакомила его предыдущая пассия, более взрослая. Она проходит по этому делу соучастницей. Сегодня ее тоже доставили в суд.

В отличие от Ходоровского девушка была без сумки Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Вещи соучастнице гендиректора ЧЭМК принесли знакомые к главному входу в суд Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











— Посредница сама раньше была подружкой Ходоровского, но потом повзрослела и он попросил найти ему девочек помоложе, — рассказал наш собеседник. — Подружка водила к нему знакомых девочек и получала за это деньги.

Источник: Ольга Козлова / 74.RU

По версии следствия, девушка водила к Ходоровскому несовершеннолетних за деньги Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











По предварительным данным, обвинение гендиректору ЧЭМК предъявлено по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе о незаконном обороте порнографических материалов. Как уточнили наши источники, в его телефоне в ходе следственных действий было найдено немало соответствующего контента.



По части 4 статьи 135 УК РФ (развратные действия группой лиц) предусмотрено от 7 до 15 лет лишения свободы. По статье 240.1 УК РФ (получение сексуальных услуг несовершеннолетнего) могут грозить различные варианты наказания — от обязательных работ до 4 лет лишения свободы. Статья 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов) предусматривает от 100 тысяч рублей штрафа до 6 лет лишения свободы.

Что известно о Ходоровском, который занимает свой пост 23 года

Павел Ходоровский родился в 1951 году в Челябинске. Окончил металлургический факультет Челябинского политехнического института (ЮУрГУ). Работал на заводе профнастила, затем начальником металлургического отдела центра патентных услуг. В начале 90-х, когда заводам разрешили самим вести внешнеэкономическую деятельность, пришел на ЧЭМК. С 1991 года трудился помощником гендиректора по внешнеэкономической деятельности, с 1996 года — коммерческим директором, с 2001 года — гендиректором. Отец Павла Ходоровского всю жизнь проработал на ЧЭМК, брат Михаил Ходоровский — президент «Группы Синара».



Крупнейший российский производитель ферросплавов — Промышленная группа ЧЭМК — объединяет предприятия в Челябинской, Свердловской и Кемеровской областях. ЧЭМК, Серовский завод ферросплавов, «Кузнецкие ферросплавы», Катав-Ивановский литейный завод и «Метагломерат» входили в Урало-Сибирскую металлургическую компанию (УСМК). Она была основной структурой империи известных челябинских бизнесменов Юрия Антипова и Александра Аристова. В 2020-м после раздела активов металлургические заводы отошли Юрию Антипову. УСМК прекратила деятельность в июне 2023-го — после присоединения к АО «Компания Эталон». Как следует из материалов арбитража, Юрию Антипову принадлежало 4,6 миллиона акций АО «Компания Эталон», его супруге Людмиле Антиповой — 13,4 миллиона акций.



В феврале 2024 года президент Владимир Путин во время визита в Челябинск поручил перенести ЧЭМК (ферросплавный комбинат) за пределы города. Арбитражный суд Свердловской области по иску Генпрокуратуры РФ изъял у Антиповых ЧЭМК, Серовский завод ферросплавов и «Кузнецкие ферросплавы» и передал предприятия в собственность государства.

