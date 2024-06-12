Хозяин Тайги. История маньяка, убивавшего своих обидчиков и уводившего женщин в лес

История маньяка из Слюдянки Бориса Богданова, убивавшего своих обидчиков и уводившего женщин в лес Источник: «ИрСити» / «Славное море»











В Иркутской области было немало «известных» маньяков и серийных убийц. Можно хотя бы вспомнить Михаила Попкова из Ангарска, на счету которого 86 загубленных жизней, или насильника из Тулуна Павла Шувалова. Но есть и имена, которые со временем стерлись из памяти. Одним из таких душегубов был Борис Богданов из Слюдянки. Обиженный на всех, он мстил людям, которых считал виноватыми в своих бедах, и похищал женщин для удовлетворения своих низменных потребностей. Наши коллеги из «ИрСити» рассказывают историю преступника, который в середине 1990-х стал известен как Изгой и Хозяин Тайги.

Для подготовки текста использовались материалы сборника «Память», написанного экс-руководителем пресс-службы УВД России по Иркутской области Аркадием Казаком, а также публикации из слюдянской районной газеты «Славное море». Кроме того, мы привели воспоминания ангарского писателя Валентина Чемякина, который был лично знаком с преступником.

От охотника до убийцы — и обратно

Борис Богданов родился в 1953 году. О его детстве практически ничего не известно. Он вырос в Слюдянке, после школы пошел в армию и отслужил три года на военно-морском флоте, был морским десантником. После службы Богданов вернулся на малую родину, а затем поступил в Иркутский пушно-меховой техникум. Он устроился кадровым охотником в Тункинском районе, затем даже стал главой Зун-Муринского лесного участка. В Тункинском районе Богданов нашел себе супругу — ею оказалась девушка, которая была на 8 лет младше него.

Как вспоминал в своих рассказах писатель Валентин Чемякин, Борис Богданов был прирожденным охотником, имел очень хорошее здоровье и вел здоровый образ жизни, не пил. При этом у него начали проявляться признаки человеконенавистничества еще тогда, когда он был обычным охотником и заготовителем кедрового ореха. Чемякин рассказывал, что, пока Богданов ездил домой к молодой жене, он насобирал очень много орехов. Охотника это очень раздражало, он испытывал к напарнику чувство злобы.

Это одна из фотографий Бориса Богданова, которая была сделана до его криминальных похождений Источник: «Славное море» / «Хроники Приангарья»











А таким его запечатлели позже, когда разыскивали по подозрению в совершении множества убийств Источник: «Славное море» / «Хроники Приангарья»











— Борис положил руку на висевшее у него ниже груди ружье. Глаза у него из ясно-голубых стали в крапинку, со стальным оттенком. Выдержав этот взгляд, я спокойно ему ответил: «Иди, Борис, готовься к охоте, я вывезу орех к тебе во двор, а твой отец будет контролировать меня», — писал Чемякин. Потом он добавил, что Богданов забрал у него часть ореха — это было наказание «за жадность».



Свой первый срок Борис Богданов получил еще в 1980-е годы. Его приговорили к 10 годам колонии за убийство человека. О деталях этого дела известно не очень много. У Богданова возник конфликт со знакомым, и во время драки он его несколько раз ударил ножом. Весь срок он не отсидел — освободился условно-досрочно за хорошее поведение. Преступление, казалось, не сломало жизнь Богданову — после отсидки он вернулся в охотничью сферу и даже стал начальником зверопромхоза в Култуке. Его ценили как отличного охотника и преданного делу человека, пусть и со своими не очень приятными особенностями поведения.

Но из колонии он вышел надломленным психически. После нескольких лет, проведенных за решеткой, у него появилось желание расправиться со всеми, кто, как он считал, причинил ему боль и страдания.

Хозяин Тайги и его «лесные жёны»

Вскоре после появления Бориса Богданова в Байкальском кооперативном зверопромхозе там произошло серьезное происшествие — кто-то поджег базу в урочище Жерд-Желга. Там хранились припасы и провизия, которые нужны были охотникам. Начальником участка был Богданов — и он исчез сразу после случившегося. Ущерб от этого преступления составил 3 миллиона рублей — колоссальные по тем временам деньги. Богданов был главным подозреваемым, но допросить его не удалось. Оперативники думали, что он бежал в лес и там погиб в лапах хищников.

Но спустя некоторое время поселке Анчук сгорел дом охотника Федора Банчина. Погибли Федор, его жена и их трехлетняя дочка. Позднее криминалисты выяснили, что они умерли еще до того, как начался пожар. Их пытали со страшной силой, на телах были обнаружены множественные ножевые и пулевые раны. Уже тогда у следователей возникли мысли о том, что преступление мог совершить «оживший» Богданов. Он был знаком с Банчиным, и, вероятно, тот был свидетелем по делу об убийстве, за которое Хозяин Тайги отсидел ранее.

Большинство своих преступлений Богданов совершил с 1994 по 1995 годы. В прибайкальской тайге пропадали охотники, промысловики и простые люди. Были среди жертв и «лесные жители» — бомжи без паспортов. От его рук погибали женщины — известно, что он несколько раз насильно забирал жительниц Слюдянки и Култука для удовлетворения своих потребностей. Как только они беременели, маньяк убивал будущих мам. С 1994 по 1995 год следователи смогли доказать причастность Богданова к 15 убийствам, но, предположительно, их могло быть больше.

Хозяин Тайги (или, как его еще называли, Изгой) был не только жестоким человеком, но и довольно уверенным в своих силах. От многих других преступников его отличало и то, что он хоть и скрывался от правосудия, но не стремился убить всех, кого он видел. Некоторые люди, которые посещали «вотчину» маньяка, общались с ним и расходились. Говорили, что у него при себе всегда был обрез.

Милиционер Александр Кутелев, расследовавший преступления Богданова, написал целую статью для газеты «Славное море» о похождениях Богданова. В ней он рассказывал, что Богданов иногда оставлял письма «пикантного содержания», где рассказывал в том числе и о себе. Богданов также вел переписку с Кутелевым и угрожал ему, хотя и говорил, что тот был «честным ментом».

Следователь Александр Кутелев, занимавшийся делом слюдянского маньяка Источник: «Славное море» / «Хроники Приангарья»











— «Могу сутками не спать, носить понягу 50 килограммов (поняга — это что-то вроде каркасного рюкзака для охотников, в который удобно складывать трофеи и припасы. — Прим. ред.), прекрасно владею оружием». <...> Богданов — не образ нового Щекатило или Васи Кулика (тут имеются в виду серийные убийцы Андрей Чикатило и Василий Кулик (последний — из Иркутска), на счету которых в общей сложности больше 60 жизней. — Прим. ред.), анализ его посланий в милицию и родственникам ставит под сомнение здоровье его психики, это какая-то из пресловутых «маний». Но какая? — задавался вопросом Кутелев.



Богданов периодически связывался со своими родственниками, жившими в Слюдянке и Култуке. Он даже время от времени наведывался к ним. Они снабжали его продуктами, рассказывал Кутелев в своей статье, «по доброте душевной (а может, из страха)».

Богданов пытался добраться до тех людей, которые, по его мнению, испортили ему жизнь. Это следователь, который вел его дело об убийстве (маньяк не смог его убить, потому что тот переехал), начальники по работе, сотрудники милиции, даже родственники.

— Из его послания: «...ох, как зол я на людишек, ох, как зол!», или «...ничего хорошего в жизни я от них не видел...», или о своем бывшем начальнике: «...я его просил поставить меня кадровым охотником, а он... Я еще доберусь до него», — говорилось в заметке милиционера про маньяка.

Правоохранители несколько раз выходили на Богданова, но каждый раз Хозяину Тайги удавалось ускользнуть. В этом ему помогали развитое чутье охотника (в лесу маньяк ориентировался лучше, чем кто-либо), умение выживать в суровых условиях и... специально обученные охотничьи собаки. Животные чуяли, если кто-то подходил близко к жилищу Богданова, и начинали лаять. Для себя маньяк оборудовал шалаши и временные убежища. Каждый раз, когда правоохранители натыкались на них, Богданова там уже не было.

Последнее убийство

Охота длилась два года — и наверняка бы продолжалась еще долго, если бы не желание маньяка обрести новую «лесную жену». Нашел он ее у своих же родственников: мужчина попытался утащить в тайгу свою юную двоюродную сестру. Тетка, которая до этого момента всегда помогала Богданову, испугалась и побежала в милицию.

Дело было 22 мая. В этот день у следователя Александра Кутелева начался отпуск. Милиционер вместе женой собирался в Санкт-Петербург, семья готовилась к поездке. Но он решил сходить в отдел, чтобы узнать, как работают сотрудники без него. Там Кутелева и застала тревога — милиционеров подняли на задержание особо опасного преступника. По правилам операцию по задержанию Богданова должны были проводить бойцы ОМОНа, но времени ждать, пока они приедут из Иркутска, не было. Маньяк много раз ускользал из поля зрения милиции, в лесу найти его было очень сложно. А тут появилась возможность взять Богданова «тепленьким».

На штурм Кутелев пошел вместе с начальником криминальной милиции Слюдянского района и своим другом Сергеем Матвеевым. Они надели бронежилеты и каски, но последние оказались такими неудобными, что в итоге они их сняли.

Кутелев и Богданов встретились лицом к лицу в одной из комнат. Хозяин Тайги оказался проворнее и выстрелил первым, ранив милиционера в голову. После этого подоспели напарники Кутелева и оттащили раненого коллегу. Очень быстро приехала скорая, которая сразу увезла милиционера в больницу. Тем временем правоохранители несколько раз предлагали Богданову сдаться и стреляли в комнату, где он должен был находиться. Видимо, маньяк понял, что в этот раз ему не уйти, и застрелился. Душегуб, убивший как минимум 15 человек, среди которых были женщины и дети, так и не ответил по закону за всё зло, которое он сотворил.

Кутелеву в больнице сделали операцию, коллеги и простые жители Слюдянки сдавали кровь. Медики боролись за жизнь следователя на протяжении четырех суток, но 26 мая 1995 года милиционер скончался, так и не придя в сознание. Жена милиционера Елена Михайловна вспоминала, что это был очень солнечный и яркий день.