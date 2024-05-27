Челябинского маньяка, который 14 лет держал в плену и насиловал девушку, признали невменяемым

51-летнего Владимира Ческидова арестовали в августе прошлого года Источник: Наталья Лапцевич











Следственный комитет закончил работу над уголовным делом 51-летнего Владимира Ческидова, которого обвиняют в похищении, изнасилованиях девушки и убийстве еще одной жительницы Челябинска. Экспертиза признала его невменяемым. Об этом в понедельник, 27 мая, сайту 74.ru cообщили в региональном управлении СК.

— На основании выводов проведенной в медицинском учреждении стационарной комплексной судебной сексолого-психиатрической экспертизы фигурант дела страдал и страдает в настоящее время психическим заболеванием и не осознавал общественного характера своих действий и не мог руководить ими, — объяснили в Следственном комитете. — Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в суд.

Владимира Ческидова обвиняют в похищении человека, убийстве, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера (статьи 126, 105, 131 и 132 УК РФ).

По данным источников 74.RU, экспертизу Ческидову провели в государственном научном центре социальной и судебной психиатрии имени Сербского в Москве.

Прокуратура Челябинской области утвердила постановление о направлении уголовного дела в Советский районный суд для применения к обвиняемому принудительных мер медицинского характера.

Громкие уголовные дела нередко оборачиваются таким исходом. Например, в октябре 2021 года Челябинский облсуд отправил на принудительное лечение человека, убившего жену на глазах у детей на трассе в Саткинском районе. А в марте этого года признанная невменяемой мать из Челябинской области избежала колонии за убийство двоих сыновей и дочери в Екатеринбурге.

Челябинский маньяк: хроника кошмара

Согласно материалам уголовного дела, жительнице Челябинска Екатерине было 19 лет, когда в 2009 году она на автовокзале «Синегорье» познакомилась со своим похитителем. На тот момент 37-летний Владимир Ческидов предложил жертве вместе выпить, увез в поселок Смолино и 14 лет держал в плену, регулярно насилуя. Сбежать она смогла только в июле 2023 года, когда мужчина попал в психоневрологическую больницу. В итоге его обвинили в похищении, изнасилованиях девушки и убийстве еще одной жительницы Челябинска, которую звали Оксана. По данным следствия, ее он тоже похитил, два года удерживал, насиловал, а в ходе ссоры в 2011-м ударил по голове, из-за чего та и скончалась; тело он расчленил и спрятал под домом.



Ранее мы выяснили все подробности о Ческидове и его пленнице: во что маньяк играл с жертвой, почему она за 14 лет не забеременела и почему не сбежала. Ответы на эти вопросы ищите здесь. Что обвиняемый и его мать заявили в суде — читайте в онлайн-репортаже.

