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Криминал эксклюзив Руководитель центра «Альфа» попал под уголовное дело: новосибирца обвинили в избиении 10-летнего мальчика на сборах

Руководитель центра «Альфа» попал под уголовное дело: новосибирца обвинили в избиении 10-летнего мальчика на сборах

Сам тренер заявил, что не знает ничего о возбуждении дела

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У мальчика были серьезные травмы

В Новосибирске на руководителя частного военно-спортивного центра «Альфа» Данила Шаргана завели уголовное дело. Это произошло после того, как мать одного из воспитанников обвинила его в избиении ее 10-летнего сына.

Об этом НГС сообщил официальный представитель межрегионального центра по делам детей и молодежи (Росдетство) Владимир Гаврилов.

— В апреле мы обратились в СУ СКР по Новосибирской области с официальным запросом о том, как идет расследование по поводу факта применения насилия в отношении несовершеннолетнего воспитанника военно-спортивного центра «Альфа» со стороны руководителя указанного центра Данила Шаргана. Нам сообщили, что материал находится в производстве следователя по расследованию особо важных дел. Следователь принял решение возбудить уголовное дело в отношении Шаргана по статье «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего» (п. «т» 4.2 ст. 117 УК РФ), — сообщил корреспонденту НГС Владимир Гаврилов.

Также в ответе на запрос «Росдетства» в следственном комитете уточнили, что всем установленным обстоятельствам дадут юридическую оценку. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства следственного управления следственного комитета, центральных аппаратов СК РФ и Генпрокуратуры РФ.

В СУ СКР по Новосибирской области НГС подтвердили, что в отношении тренера завели уголовное дело.

— Следственными органами СК РФ по Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела по факту истязания несовершеннолетнего. Сейчас по уголовному делу проводят комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы, — отметили в ведомстве.

Сибирячка Виктория отдала сына в военно-спортивный центр в феврале, а однажды в марте забрала его из штаба после полевого выезда с разбитой головой. 10-летний школьник рассказал, что все дни на полевом выезде за невыполнение приказов наставник бил его палкой по голове при всей группе. Тренер свою вину отрицал, и утверждал, что ребенок получил травмы, так как случайно ударился.

По телефону военно-патриотического клуба НГС ответил сам руководитель Данил Шарган. Он сообщил, что продолжает работать, а об уголовном деле в отношении себя ничего не слышал.

— В следственный комитет меня не вызывали, об уголовном деле я ничего не слышал. Если бы завели, я бы знал, — заявил Данил Шанган.

Ранее НГС писал о том, что потасовка детей у школы на Горском жилмассиве закончилась нападением двух мужчин на 12-летнего мальчика. Ребенок с пороком сердца в итоге оказался в больнице.

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Уголовное дело Избиение Ребенок Тренер
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