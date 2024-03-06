«Бил палкой по голове»: сибирячка заявила об избиении 10-летнего сына в детском военном центре — руководитель всё отрицает

Жительница Новосибирска заявила об избиении ее 10-летнего сына сотрудником детского военно-спортивного центра «Альфа». Информация об этом появилась в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».
Жительница Новосибирска Виктория рассказала, что с середины февраля начала водить сына в военно-спортивный центр, расположенный на Вокзальной магистрали. Центр посоветовали знакомые. Виктория думала, что это поможет справиться с проблемным ребенком, которого она растит одна. Женщина указала, что хотела, чтобы он пошёл в военное училище.
Мальчик посещал занятия с 13 февраля и первое время был в восторге. Затем женщина узнала от прапорщика военного центра, что до 4 марта дети отправятся на полевой выход для отработки навыков.
— После всего я забрала сына из штаба с разбитой головой, который рассказал, что все дни на полевом прапорщик за невыполнение приказов бил его палкой по голове при всей группе, — написала автор поста.
Сам прапорщик, по словам Виктории, сообщил ей, что сын ударился о бревно, когда его переносили. Сейчас ребенок, по словам матери, находится в больнице на обследовании, там ему подбирают дальнейшее лечение. Также автор поста сообщила, что написала заявление в полицию.
На сообщения корреспондента НГС с просьбой рассказать о ситуации подробнее Виктория не ответила.
Руководитель военно-спортивного центра «Альфа» Данил Шарган в беседе с корреспондентом НГС изложил свою версию событий.
— В конце полевого сбора у мальчика нашли большую гематому на голове. Начал разбираться. Оказалось, что мальчик вместе с другим несли бревно. У него руки соскользнули, макушкой врезался в бревно. А то, что у него синяки там на руках и ногах — скорее всего это от того, что мальчик на утренней физической зарядке мог взять и упасть, и делайте мол со мной, что хотите. Были такие моменты, что он притворялся потерявшим сознание, плакал. Мать его пришла, встретила с полевого, я ей все об этом сказал, вопросов у неё не возникло,— рассказал Данил Шарган.
Военно-спортивный центр «Альфа» зарегистрирован в Новосибирске по адресу Вокзальная магистраль, 2. В видах деятельности организации указаны «спорт, отдых и туризм», спортивные клубы» и военно-патриотические клубы. Руководитель — Данил Шарган.
В описании к деятельности центра на странице во «Вконтакте» указано, что центр «А» — это репетитор по досуговой начально-военной подготовке граждан РФ от 7 лет. Там также указано, судя по всему от имени самого Шаргана, что он обучает только детей своих знакомых, которые согласны на его методику.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы узнать подробности происшествия.
Ранее в Новосибирске возбудили уголовное дело на мать, которая на два дня оставила малолетнего сына без еды. Делом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.