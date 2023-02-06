«Ударил так, что сын на два метра отлетел»: как конфликт детей из-за подножки закончился избиением ребенка мужчинами

Что произошло дальше, женщина знает со слов одноклассника сына.

— Подошел мужчина какой-то и просто пнул моего сына. Костя упал. Я много раз переспросила, может, матерился он, спровоцировал мужчину. Костя ответил: «Я клянусь, я не бил того мальчика. Я же видел, что он младше», — передает слова сына женщина.

Мужчина отошел к воротам под вопросы детей: «Зачем пинать? Не можете руками разнять».

— Он им ответил: «Не могу руками, потому что они у меня отсохли». Дети даже сами в шоке были от такого ответа и пинка такого сильного, — уверяет Анна.