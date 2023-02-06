«Ударил так, что сын на два метра отлетел»: как конфликт детей из-за подножки закончился избиением ребенка мужчинами

Потасовка детей у школы на Горском жилмассиве закончилась нападением двух мужчин на
«Как нокаут в боксе»
Инцидент во дворе школы
— Ребятишки обычно из школы несутся кто как. Кто-то из ребятишек, вроде 3- или
Что произошло дальше, женщина знает со слов одноклассника сына.
— Подошел мужчина какой-то и просто пнул моего сына. Костя упал. Я много раз переспросила, может, матерился он, спровоцировал мужчину. Костя ответил: «Я клянусь, я не бил того мальчика. Я же видел, что он младше», — передает слова сына женщина.
Мужчина отошел к воротам под вопросы детей: «Зачем пинать? Не можете руками разнять».
— Он им ответил: «Не могу руками, потому что они у меня отсохли». Дети даже сами в шоке были от такого ответа и пинка такого сильного, — уверяет Анна.
Затем появился второй мужчина, который начал разговор с первым нападавшим.
— Как я понимаю, пришел отец мальчика. Ребенок указал пальцем на моего сына как на обидчика. И этот папа идет просто молча, не замедляя шаг, ему со всей дури рукой дает так, что мой сын на два метра отлетает и падает. И просто выпадает из реальности. Как нокаут в боксе. Мужчина навалился на Костю, стал удерживать, — почти начинает плакать женщина.
Анна объяснила, что произошедшее по камерам смог посмотреть ее муж, но переснять видео им не дали. Одна из девочек, которая видела драку, по словам Анны, побежала в школу и сообщила охраннице о произошедшем.
— Она ей ответила: «Пусть сами разбираются». А у нее есть тревожная кнопка. Если бы она ее нажала, то всё было бы по-другому. Приехали буквально за 2–3 минуты. Реакция на вызов в школу моментальная, — недоумевает Анна. — Ребенок мой сел, стал плакать, позвонил отцу. А этот мужчина скрылся. Мы сразу побежали в школу.
«Он шел убивать твоего сына»
Анна признаётся, что не сразу оценила серьезность ситуации. В шоке были и она, и сын.
— В школе ни скорую не вызвали, ни полицию. Мы сами позвонили в полицию. В тот момент пришла родительница из нашего класса забирать дочку с секции карате и сказала потом мне: «Он шел убивать твоего сына», — еле сдерживает слезы женщина.
Уже сотрудница полиции настояла на медицинском освидетельствовании мальчика. В больнице ребенка госпитализировали с подозрением на сотрясение головного мозга и ушибами.
Сейчас Костю выписали, так как ему нужно срочно пройти обследования — у него порок сердца.
— Отпустили под нашу ответственность, так как сотрясение легкое, чтобы мы могли пойти к кардиологу. Завтра идем обследоваться. Не знаю, как это всё на сердце сказалось, — переживает Анна. — Костя старается делать вид, будто ничего не произошло. Скрывается от людей. После кардиолога будем решать вопрос с психологом.
Произошедшим заинтересовался Бастрыкин
В полиции не смогли оперативно ответить на вопрос, задержаны ли напавшие на школьника мужчины. Но подтвердили, что ребенок был госпитализирован. Заявление о нанесении побоев поступило 2 февраля.
— Выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью мальчика. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, совершивших противоправное деяние, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Следственный комитет при этом планирует забрать материалы дела себе. Делом уже заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин — он поручил провести процессуальную проверку.
Редакция НГС обратилась за комментариями в Департамент образования Новосибирска, а также в Министерство образования Новосибирской области.