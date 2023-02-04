Новосибирские следователи заинтересовались избиением ребенка двумя неизвестными мужчинами в Горском

В Новосибирске следователи заинтересовались избиением 12-летнего ребенка с пороком сердца двумя неизвестными мужчинами на территории школы. Как сообщают в пресс-службе Следственного комитета, региональный СК ходатайствует о передаче материалов проверки.
— В целях установления всех обстоятельств происшествия руководством СУ СК России по Новосибирской области инициирован вопрос о передаче материалов проверки о причинении телесных повреждений несовершеннолетнему из органов внутренних дел в производство следственных органов регионального следственного управления, — рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.
По результатам проверки примут процессуальное решение. Как ранее сообщали в пресс-службе МВД по Новосибирску, заявление о нанесении побоев поступило 2 февраля. Ребенка госпитализировали. Родители шестиклассника ищут свидетелей преступления.
Прокуратура Новосибирской области сегодня начала проверку после публикации в СМИ информации о нападении стаи собак на школьницу в Октябрьском районе города.