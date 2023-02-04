Двое неизвестных мужчин напали на 12-летнего мальчика возле школы в Горском — ребенка госпитализировали

— Двумя неизвестными мужчинами (со слов очевидцев, это были родители одного из учеников школы), был избит мальчик 12 лет, ученик 6-го класса. В связи с полученными травмами мальчик находится в больнице. Случай очень серьезный! Пострадавший ребенок имеет врожденный порок сердца, дважды оперированный! — написали родители ребенка.