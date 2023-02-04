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Двое неизвестных мужчин напали на 12-летнего мальчика возле школы в Горском — ребенка госпитализировали

Родители ищут свидетелей нападения

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На ребенка напали возле школы

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В Новосибирске 2 февраля возле школы № 212 напали на 12-летнего мальчика. Как рассказывают родители ребенка, нападали двое мужчин. Школьника госпитализировали.

Родители опубликовали пост в группе «Горский микрорайон Новосибирск» о поиске людей, которые обладают какой-либо информацией о нападении или нападающих.

— Двумя неизвестными мужчинами (со слов очевидцев, это были родители одного из учеников школы), был избит мальчик 12 лет, ученик 6-го класса. В связи с полученными травмами мальчик находится в больнице. Случай очень серьезный! Пострадавший ребенок имеет врожденный порок сердца, дважды оперированный! — написали родители ребенка.

Как рассказал отец ребенка, пожелавший остаться анонимным, корреспонденту НГС у мальчика сотрясение головного мозга. Сейчас он находится в больнице.

— Один пинал, второй по лицу бил. Там были друзья ребенка и сестренка одноклассника мимо шла. Она даже маме своей позвонила, сказала, что мальчика бьют, — рассказал папа ребенка.

В МВД по Новосибирской области сообщили, что заявление о нанесении побоев поступило 2 февраля. В полиции подтвердили, что ребенок был госпитализирован.

— Полицейские выдали законному представителю несовершеннолетнего направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести вреда, причиненного его здоровью. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, совершивших противоправное деяние, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В Первомайском районе Новосибирска 28 января стая из шести собак напала на школьника. От животных мальчика спас сосед с лопатой.

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