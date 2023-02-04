«Животные голодные»: в Новосибирске прокуратура начала проверку из-за стаи собак

Жители Новосибирска обратились к прокурору региона Александру Бучману из-за стаи собак, которые бегают на улице Днепровской. Недавно животные напугали школьницу, об этом сообщил в группе «АСТ-54» местный житель Александр.
Прокуратура Новосибирской области, по данным пресс-службы ведомства, начала проверку по публикации в СМИ. Сотрудники проверят исполнение требований законодательства в сфере обращения с животными.
Местный житель Александр назвал ситуацию с собаками чрезвычайной.
— Ранее агрессивные собаки не раз нападали на жителей улицы. Этих животных разводят в своей квартире и на участке жители дома по улице Днепровской. Госпожа, которая содержит более 50 собак, на компромиссы с муниципальными властями не идет, животные голодные, заражены паразитами, — рассказал Александр.
Как уточнил автор поста, хозяйка дома разводит собак на участке и в квартире.
— Заявление в полицию написано, жители улицы неоднократно обращались в администрацию Октябрьского района города Новосибирска, в отдел полиции
Александр предоставил корреспонденту НГС решение Октябрьского районного суда. Документы подтверждают, что в 2017 году суд обязал владельца снести ограждения, теплицы и хозяйственные постройки на прилегающем участке.
В Новосибирске местные жители сообщают о стае собак, которая бродит в частном секторе в Центральном районе города.