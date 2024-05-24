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Криминал Экс-зампрокурора Новосибирской области осудили за взятку в 3 миллиона рублей

Экс-зампрокурора Новосибирской области осудили за взятку в 3 миллиона рублей

Андрей Турбин, по версии следствия, за деньги помог избежать разбойнику сурового наказания

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Андрей Турбин на фото слева, справа - Сергей Белоус

В Центральном районом суде Новосибирска огласили приговор по делу бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Андрея Турбина. Его признали виновным в получении особо крупной взятки (ч.6 ст.290 УК РФ).

— Турбина Андрея Юрьевича признать виновным и назначить ему наказание в виде 4 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — заявил судья Руслан Фролов. Ему также назначили штраф в 13 млн рублей.

По версии следствия, Андрей Турбин, будучи замруководителя надзорного ведомства, пообещал за 3 миллиона рублей переквалифицировать обвинение по уголовному делу с разбойного нападения на самоуправство, а также впоследствии отчитаться о ходе и результатах расследования. Взяткодателем выступил предприниматель Сергей Белоус, которого судили вместе с Турбиным. Суд приговорил его к 3 годам условно со штрафом в 9 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

В январе бывшего начальника Турбина экс-прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева приговорили к 9 годам колонии строгого режима за получение взяток. Защита бывшего высокопоставленного силовика обжаловала приговор, в результате к назначенному сроку Алтайский краевой суд добавил ещё полгода.

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