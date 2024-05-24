Экс-зампрокурора Новосибирской области осудили за взятку в 3 миллиона рублей

Андрей Турбин на фото слева, справа - Сергей Белоус Источник: Павел Тиунов











В Центральном районом суде Новосибирска огласили приговор по делу бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Андрея Турбина. Его признали виновным в получении особо крупной взятки (ч.6 ст.290 УК РФ).



— Турбина Андрея Юрьевича признать виновным и назначить ему наказание в виде 4 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — заявил судья Руслан Фролов. Ему также назначили штраф в 13 млн рублей.

По версии следствия, Андрей Турбин, будучи замруководителя надзорного ведомства, пообещал за 3 миллиона рублей переквалифицировать обвинение по уголовному делу с разбойного нападения на самоуправство, а также впоследствии отчитаться о ходе и результатах расследования. Взяткодателем выступил предприниматель Сергей Белоус, которого судили вместе с Турбиным. Суд приговорил его к 3 годам условно со штрафом в 9 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.