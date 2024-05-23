Ущерб больше 70 миллионов: арестован еще один чиновник Минобороны

Суд отправил под стражу начальника управления Департамента Минобороны по обеспечению государственного оборонного заказа Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Следственный комитет сообщил об аресте еще одного чиновника из Министерства обороны. Речь на этот раз о начальнике управления Департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимире Вертелецком. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, суд избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу.

— По данным военных следственных органов СКР, в 2022 году Вертелецкий принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по государственному контракту, — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. — В результате противоправных действий обвиняемого государству причинен ущерб на сумму более 70 миллионов рублей.

Ранее 23 мая стало известно, что суд отправил под стражу начальника Главного управления связи — заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина — его подозревают в получении взятки. По аналогичному обвинению в середине мая арестован начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, в апреле — заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.