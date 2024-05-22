Забрали из бардачка 5 млн: подробности нападения на китайца в Новосибирске — его выкинули из Camry и избили прямо на дороге

Нападение попало в объектив мобильного телефона одного из очевидцев Источник: «АСТ-54» / Vk.com











Накануне трое неизвестных ограбили гражданина Китая, выкинув его из салона Toyota Camry на Гусинобродском шоссе. Нападавшие забрали у пострадавшего крупную сумму денег, сообщил корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника, трое мужчин в масках, одетые во всё черное, передвигались на белом Hyundai Solaris. В районе автовокзала на Гусинобродском шоссе на светофоре они подбежали к черной Toyota Camry, разбили заднее стекло, распылили в салон баллончик. Водителя вытащили из салона и избили, оттащив к обочине.

— Из бардачка Camry похитили 5,2 млн рублей. Судьба самого автомобиля не понятна, видимо, угнали, — пояснил источник.

Силовики выяснили, что на белом Hyundai были установлены госномера, которые сегодня закреплены за другим автомобилем — стареньким Honda Logo. Hyundai в результате нашли брошенным на улице Высоцкого.

Пострадавший — 46-летний гражданин Китая, имеющий вид на жительство в России. Официально мужчина трудится в ООО «Женни» — компании, которая занимается полиграфией, и полностью принадлежит другому гражданину КНР. Как ранее выяснил корреспондент НГС, Toyota Camry зарегистрирована на третьего иностранца.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Женни» зарегистрировано в 2005 году. Учредитель и директор — Дуань Вэйсинь. Компания занимается полиграфической деятельностью. По итогам 2023 года, организация зафиксировала выручку на уровне 11,2 млн рублей, убытки — 385 тысяч рублей.

По факту происшествия полицейские возбудили уголовное дело о грабеже в особо крупном размере (ч. 3 ст. 161 УК РФ). Подозреваемых ищут.