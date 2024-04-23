НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Новосибирске

Погода

облачно, без осадков

ощущается как -5

5 м/c,

с-з.

 753мм 50%
Подробнее
5 Пробки
USD 93,25
EUR 99,36
Реклама

СРОЧНО

Назван самый высоокоплачиваемый директор школы

Голосуем на Народной премии
Идет жара — куда бежать
Куда сдать ненужные вещи
Куда уехать из Новосибирска
Что производят в Сибири
Останемся без песка
Как дурят на OZON
Орда наступает
Антисанитария в больнице
НГС в Telegram
Криминал Обещал помочь с проверкой: задержанный новосибирский налоговик попал под уголовное дело

Обещал помочь с проверкой: задержанный новосибирский налоговик попал под уголовное дело

Его подозревают во взятке в 12 миллионов рублей

953
6 комментариев
Заместитель начальника получил 5 миллионов из 12 миллионов, тогда его и поймали

На задержанного исполняющего обязанности руководителя одного из отделов налоговой инспекции Новосибирской области возбудили уголовное дело. Подробности дела рассказали в прокуратуре и следственном комитете.

По данным следствия, с 1 марта по 19 апреля врио начальника отдела камеральных проверок № 7 — заместитель начальника отдела Межрайонной ИФНС России № 19 через посредника договорился о взятке в 12 миллионов рублей. Задержанный должен был нарушить порядок проверки, оказать влияние на ее результаты и устранить нарушения.

Посредник передал заместителю часть взятки — 5 миллионов рублей. Тогда мужчину и задержали.

— Уголовное дело возбуждено старшим следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Новосибирской области по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Также опубликовали видео задержания

В ближайшее время в суд направят ходатайство об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщают в пресс-службе следственного комитета. Ход и результаты расследования уголовного дела на контроле в прокуратуре.

Недавно у министра энергетики и ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова, в отношении которого возбуждено уголовное дело, арестовали имущество.

ПО ТЕМЕ
Задержание Прокуратура Следственный комитет Налоговая инспекция
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Город лени и апатии: как новогодние гирлянды на год вырывают Новосибирск из реальности — колонка юриста НГС
Александр Щипанов
Юрист
Мнение
«На скорости выдувает последние мозги»: мнение самокатчика о повсеместной ненависти и стереотипах
Виталий Гущинский
корреспондент
Мнение
Гастрономический хвост: как Новосибирск исчез с ресторанной карты России — грустная колонка
Стас Соколов
Эксперт
Рекомендуем
Знакомства

Сергей,  40

Mr.Rebus,  52

Александр,  62

Любовь,  63

Владимир,  27

Lera,  25

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Окна для дачи

2 500 ₽

Адвокат по уголовным делам

3 000 ₽

Добавить объявление