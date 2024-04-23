Обещал помочь с проверкой: задержанный новосибирский налоговик попал под уголовное дело

На задержанного исполняющего обязанности руководителя одного из отделов налоговой инспекции Новосибирской области возбудили уголовное дело. Подробности дела рассказали в прокуратуре и следственном комитете.
По данным следствия, с 1 марта по 19 апреля врио начальника отдела камеральных проверок № 7 — заместитель начальника отдела Межрайонной ИФНС России № 19 через посредника договорился о взятке в 12 миллионов рублей. Задержанный должен был нарушить порядок проверки, оказать влияние на ее результаты и устранить нарушения.
Посредник передал заместителю часть взятки — 5 миллионов рублей. Тогда мужчину и задержали.
— Уголовное дело возбуждено старшим следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Новосибирской области по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
В ближайшее время в суд направят ходатайство об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщают в пресс-службе следственного комитета. Ход и результаты расследования уголовного дела на контроле в прокуратуре.
Недавно у министра энергетики и ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова, в отношении которого возбуждено уголовное дело, арестовали имущество.