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Криминал Распил в детском саду: у новосибирских чиновника и бизнесмена арестовали имущество на 24 миллиона

Распил в детском саду: у новосибирских чиновника и бизнесмена арестовали имущество на 24 миллиона

По версии следствия, они совершили мошенничество на 48 миллионов рублей при строительстве детсада

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Начальник отдела объектов образования ГКУ «УКС» Михаил Полубатонов (слева) и предприниматель Владимир Дятлов (справа) в зале суда

Центральный районный суд Новосибирска арестовал имущество фигурантов дела о хищении бюджетных средств при строительстве детского сада-яслей в Тогучине.

— С целью обеспечения заявленного прокурором иска следователь обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на 14 объектов недвижимости обвиняемых общей стоимостью свыше 24 млн рублей. Суд санкционировал данный арест, — уточнили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области 18 апреля.

В причинении ущерба бюджету на 48 миллионов рублей подозреваются начальник отдела объектов образования ГКУ «Управление капитального строительства» НСО Михаил Полубатонов и предприниматель Владимир Дятлов.

По данным следствия, в 2021 году директор регионального «УКС» Юрий Бутримов подписал договор с компанией «ЛикСтрой» на строительство яслей в Тогучине. В конце 2022 года руководитель компании Владимир Дятлов предоставил в управление документы, согласно которым на объекте были проведены работы по «замещению непригодного грунта» на сумму более 40 миллионов рублей. Фактически работы выполнены на сумму чуть более миллиона рублей. Тем не менее начальник отдела объектов образования ГКУ «УКС» Михаил Полубатонов подписал акт приемки работ и деньги были перечислены на счет подрядчика.

В декабре 2023 года бывший глава ГКУ «УКС» НСО Юрий Бутримов выслушал обвинительный приговор по делу о превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ). Его признали виновным в том, что он перечислил 13,4 миллиона рублей подрядчику на строительстве детского сада в Чанах за работы, которые не были выполнены.

В середине 2010-х компания Владимира Дятлова «Гранит-Н» занималась строительством многоэтажного дома для сотрудников Пограничного управления ФСБ по Новосибирской области. Несколько лет спустя жильцы пожаловались на качество жилья: стены в квартирах покрылись льдом.

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