Ждем прямой эфир: корреспондент НГС — о волне арестов в Новосибирске и что она может означать

Эфир, где гостем будет Павел, начнется сегодня в 19:30

Сегодня,17 апреля, криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов примет участие в программе «Добрый вечер с Русланом Маховым» на радио «Серебряный дождь». С ведущим Русланом Маховым он обсудит серию громких арестов высокопоставленных новосибирцев, случившихся в последние месяцы.

— Это будет не только обзор громких событий последнего времени, но и попытка понять, к чему ведут скандальные задержания. Рассмотрим несколько версий, — обещает журналист.

Прямой эфир начнётся в 19:30 на волне 96.9 Fm. Также за программой можно следить на ютуб-канале «Серебряного дождя» .

Последние несколько месяцев Новосибирск гремит в криминальных сводках из-за скандальных задержаний высокопоставленных представителей власти, бизнеса и силовых структур. Были арестованы министр ЖКХ НСО Денис Архипов, экс-начальник Департамента транспорта мэрии Константин Васильев, глава МУП «САХ» Андрей Зыков, бывший главный борец с коррупцией в регионе Владимир Вялков, олимпийский чемпион Андрей Перлов и другие.