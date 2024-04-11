«Не наука, а заработок»: новосибирского учёного судят за хищение бюджетных миллионов — откровения экс-сотрудников лаборатории

В лаборатории Олега Кабова должны были сконструировать уникальную установку, но сделать это не удалось. Почему, теперь разбирается суд Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











В Советском суде Новосибирска начался процесс по делу профессора физики Олега Кабова. Ученого с мировым именем обвиняют в мошенничестве и легализации якобы преступно нажитых бюджетных денег. Сибиряк свою вину не признаёт, а его защита намекает на некомпетентность силовиков в вопросах высокой науки. Криминальному корреспонденту НГС Павлу Тиунову удалось выяснить, на чём строится обвинение Кабова и почему молодые перспективные учёные перестали с ним работать.



Физика ареста

История с уголовным делом против завлаборатории Института теплофизики им. С. Кутателадзе, профессора Олега Кабова началась осенью 2022 года. Новость о его задержании прозвучала в череде громких скандалов с арестами новосибирских учёных, но и сама по себе вызвала широкий резонанс в научном сообществе. 14 октября Советский суд отправил Кабова в СИЗО по обвинению в крупном мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ).



Официально правоохранительные органы долгое время не конкретизировали обвинения в адрес ученого, и журналистам приходилось довольствоваться обрывками информации от источников. Поговаривали о хищении Олегом Кабовым 26 миллионов рублей из гранта, предоставленного на профильные исследования.



Спустя несколько месяцев профессора перевели под домашний арест, а к обвинению в мошенничестве добавили обвинение в отмывании денежных средств (ч.2 ст.174.1 УК РФ). Конкретики стало немногим больше. По версии следствия, Олег Кабов положил 3 миллиона рублей из числа похищенных средств на брокерский счет одного из коммерческих банков, с которого получал проценты от сделок с ценными бумагами.

Геннадий Шишебаров (слева) и Олег Кабов (справа) в зале судебного заседания Источник: Управление Судебного департамента в Новосибирской области











Расследование дела заняло у правоохранителей полтора года. В суде выяснилось, что оно связано с реализацией федеральной программы, рассчитанной на период с 2014 по 2020 год. От лаборатории новосибирского ученого ждали создание научно-технического задела, разработки и создания экспериментального образца испарительной системы охлаждения теплонапряженных элементов.



По версии следствия, в первые три года реализации программы Олег Кабов фабриковал отчеты о проведении научных работ, на основе которых из бюджета было перечислено свыше 26 миллионов рублей. 7,2 миллиона, уверены силовики, профессор похитил через начисление своим сотрудникам премий и надбавок, которые они возвращали руководителю, предварительно обналичив.



Позиция защиты

На первом же судебном заседании профессор Олег Кабов заявил, что вину не признаёт. Его защитник, известный новосибирский адвокат Геннадий Шишебаров попросил суд исключить из списка доказательств комплексную научно-техническую экспертизу результатов работы ученого в рамках государственной программы. Специалисты пришли к выводу, что поставленные перед лабораторией цели не были выполнены, — и это один из основных аргументов силовиков.

Позже Шишебаров опубликовал открытое обращение к российскому научному сообществу, в котором усомнился в компетенции эксперта по делу Олега Кабова. В рамках исследований по научному проекту, по его словам, были зарегистрированы 7 изобретений, одно из которых имеет характер научного открытия.

— Сегодня сложнейшие проблемы науки являются уже не предметом научных исследований — они являются предметом деятельности оперуполномоченных, следователей и прокуроров. Оказывается, достаточно иметь мундир и погоны, чтобы с легкостью в них разбираться, — написал адвокат в своём обращении.

Лаборатория Олега Кабова находится в Институте теплофизики СО РАН Источник: Елена Жолнеровская / 2GIS











Геннадий Шишебаров назвал размер якобы похищенной надбавки — 7,2 миллиона рублей за 3 года — небольшим и подчеркнул, что ум Олега Кабова при проведении научных исследований направлен на изучение неизведанного, но не на мошенничество. Адвокат утверждает, что в России нет научно обоснованных методик для проведения судебных научно-технических экспертиз, поскольку раньше правоохранительные органы не вмешивались в научные исследования. Уголовное преследование в отношении учёного он прямо назвал произволом.



Юрист призвал российских ученых самим изучить объём работы, выполненный Олегом Кабовым в рамках государственной программы, и ответить на вопрос, достаточно ли сделал новосибирский профессор физики. О возможных откликах на призыв адвоката пока публично ничего не известно.

Взгляд изнутри

Научно-техническая экспертиза в деле Кабова — не единственный аргумент в пользу его обвинения. В материалах дела есть показания бывших сотрудников лаборатории, которые рассказали следователям о работе под началом профессора. С двумя из них удалось поговорить корреспонденту НГС (имена ученых изменены).

Виталий рассказал, что пришёл работать в лабораторию Олега Кабова в надежде состояться как учёный. По его словам, перспективы были действительно заманчивыми: профессора он назвал талантливым организатором, а среди преимуществ его лаборатории выделил возможность работать в том числе с иностранцами. Виталий пояснил, что Олег Кабов назначал руководителей направлений, которые курировали работу по конкретным программам. Рабочую группу специально для реализации указанной в деле программы не создавали.

— Я входил в разные проекты как участник, в том числе участвовал в проекте, который стал предметом разбирательств. Работа не была систематизирована, но сказать, что там не было науки, я не могу. Создавалось ощущение, что работа была организована не в полную силу: лишь бы что-то показать, сделать фотографии, отчёт закрыть. При этом были люди, которые проводили интересные научные исследования. Всё было вперемешку, — отметил Виталий.

Ещё один бывший сотрудник лаборатории Георгий пояснил, что по результатам научных исследований участники проекта должны были создать специальную установку с уникальной системой охлаждения с использованием двухфазных однокомпонентных потоков. Установку в итоге не собрали.

— Это очень сложная научная инженерно-техническая задача, и это не было сделано. Научная работа велась, но не были проведены эксклюзивные исследования, которые дали бы новые данные. Много было теоретической работы, но на практике никто не мог реализовать данную систему. Это был один из ключевых моментов, почему государство поддержало этот проект — это была очень амбициозная задача: создать такую установку и показать результаты. Но по факту в проекте продолжали старые исследования, которые ни к чему не привели, — пояснил учёный.

Оба собеседника НГС подчеркнули, что атмосфера в коллективе оставляла желать лучшего — в частности, из-за постоянных просьб секретаря Олега Кабова обналичивать переводы. По словам Виталия, молодым ученым объясняли, что деньги, которые поступят на их счета, необходимы для приобретения нового оборудования или оплату инженерных работ на стороне. Сотрудники лаборатории снимали наличные и передавали руководству. В коллективе ходили упорные слухи, что деньги тратятся не на науку, а оседают в карманах семьи Кабовых.

О достижениях лаборатории Олег Кабов нередко отчитывался в эфире регионального телевидения. По данным источника НГС, у новосибирского ученого есть гражданство Бельгии Источник: OTC Live / Youtube.com











— Сначала это были десятки тысяч рублей, потом единоразовое снятие у меня доходило до 400 тысяч рублей. При этом зарплата у меня на тот момент составляла 30 тысяч рублей. С нас собирали эти деньги, записывали в журнал, а куда они дальше уходили — одному богу известно. Ты понимаешь, что тебя просто используют. И поэтому многие молодые ученые, наблюдая этот процесс, работали спустя рукава, полагая что в лаборатории цель — не наука, а заработок денег, — пояснил Виталий.



Слухи о теневых заработках семьи профессора ходили ещё и потому, что в лаборатории работала супруга Олега Кабова. Не имея профильного образования, женщина была трудоустроена как научный сотрудник, хотя по факту только изредка выполняла функции администратора: организовать конференцию, заказать гостиницу гостям и т.д. По словам источника НГС, знакомого с ситуацией, жена учёного получала зарплату значительно более высокую, чем другие научные сотрудники, в результате за несколько лет на её счёт были переведены несколько миллионов рублей (копии зарплатных табелей с указанием супруги Олега Кабова имеются в распоряжении редакции).

Жена Олега Кабова заявляет, что занимается «изучением человека» с 1988 года Источник: vk.com











В соцсетях супруга профессора достаточно долгое время позиционирует себя как психолог-консультант. По её словам, в работе она использует тезисы русской религиозной философии и квантовой психологии.



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Виталий уволился из лаборатории Олега Кабова в 2017 году. По его словам, однажды ему поступило предложение возглавить работу по одному из научных направлений, в котором он увидел намёк на то, что ему придётся заниматься сбором обналиченных денег. Мужчина отказался и ушёл из науки.

Георгий уволился под давлением руководства и сегодня занимается выполнением научных задач в коммерческих целях. Он не оставляет надежд на возвращение в фундаментальную науку, но, по его словам, только в случае, когда ситуация в лабораториях изменится.

За минувшие пару лет по Новосибирску прокатилась целая серия арестов известных физиков. Большинство из них обвинили в госизмене. Один учёный Дмитрий Колкер не дождался суда и умер в СИЗО.

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